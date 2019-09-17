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SoloTürk TEKNOFEST'te nefes kesti

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SoloTürk’ün İstanbul Atatürk Havalimanı’nda açılışı yapılan TEKNOFEST Festivali’ndeki uçuşu nefes kesti.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk'ün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açılışı yapılan TEKNOFEST Festivali'ndeki uçuşu nefes kesti.


Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılışın ardından Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk, nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Açılış alanında toplanan binlerce kişi, F-16 uçağının havadaki hareketlerini büyük bir merakla izledi. Gösteride F-16 pilotu, alçak uçuşla kalabalığı selamladı. Gösteride pilotun sortilerle alçak uçuşu izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

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