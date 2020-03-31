Solunum hastalarının koronavirüsten korunma yolları

Ergi Hysi, solunum hastalarının koronavirüsten korunma yöntemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Çin'de başlayarak kısa bir zaman diliminde dünya çapına yayılan ve pandemi haline gelen koronavirüs, yüksek bulaşıcılığı ile özellikle ileri yaşlı ve kronik hastalıkları bulunan bireyler için tehdit oluşturuyor. Medicana Bahçelievler Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Ergi Hysi, solunum hastalarının koronavirüsten korunma yöntemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Virüsün tehlikesine dikkat çeken Ergi Hysi, ''Virüsten korunmak, virüsün yayılımını azaltmak ve taşıyıcılığı önlemek için bu dönemde tüm bireylere önemli sorumluluklar düşmekle birlikte kronik hastalıkları bulunan kişiler ve bu bireylerle aynı ortamda yaşayan aile bireylerinin çok daha dikkatli olması gerekir. Özellikle solunum yollarını tutması ve nefes darlığına neden olmasından dolayı virüs, solunum yolu hastalıkları bulunan bireylerde çok daha ağır seyrederek ölüme kadar varabilmektedir'' dedi.

Risk grubu hastalar

Risk grubu hastalara değinen Hysi, ''Solunum yollarını etkileyen koronavirüs, solunum hastaları için ciddi bir tehdit oluşturur. Bu nedenle solunum yolu hastalıkları bulunan bireyler salgın sürecinde virüsle karşı karşıya kalma ihtimallerini sıfıra indirmeye çalışmalıdır. Bahsedilen solunum yolu hastalıklarından bazıları şunlardır: Astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), akciğer kanseri, solunumsal alerjiler, tüberküloz, kronik solunum yolu enfeksiyonları (bronşit, bronşiyolit, sinüzit gibi), zatürre, verem ve tüberküloz'' şeklinde konuştu.

Koronavirüs solunum hastalarını nasıl etkiliyor?

''Koronavirüsün yüksek ateş, nefes darlığı ve öksürük gibi temel belirtilerle ortaya çıkan bir tür solunum yolu enfeksiyonuna neden olduğunu aktaran Hysi, ''Bu durum kişinin yaşı, bağışıklık sisteminin gücü ve eşlik eden kronik hastalıkları gibi kriterlere göre değişen bir şiddette seyredebilir. Genç ve sağlıklı bireylerde basit bir soğuk algınlığı gibi gelişen bu enfeksiyonun solunum yolu hastalığı bulunan kişilerde çok daha ağır bir tabloya neden olması muhtemeldir. Akciğerleri tutarak soluk alma kapasitesini daraltan koronavirüs, hali hazırda solunum yolu hastalığı bulunan kişilerde çok daha şiddetli bir nefes darlığına neden olarak solunum cihazına (ventilatör) bağlanma gerekliliği oluşturur. Bu nedenle solunum yolu hastaları virüsten korunma konusunda çok dikkatli olmalı, bu süreçte evden çıkmamaya ve virüsü eve taşıma ihtimali bulunan aile bireylerinden uzak durmaya özen göstermelidir'' diye konuştu.

Hysi, solunum hastalarının koronavirüs konusunda en riskli gruplar arasında yer aldığının altını çizerek solunum hastalarının virüsten korunmak için evde karantina uygulamasına özen göstermesi ve sokağa çıkmaktan kaçınması gerektiğini ifade etti.

Hysi, sözlerini şöyle sonlandırdı: ''Yalnız yaşayan ve alışveriş nedeniyle zorunlu olarak dışarı çıkması gereken bireyler maske ve eldiven kullanmadan dışarı çıkmamalı, sosyal mesafeye dikkat ederek insanlara bir metreden daha fazla yaklaşmamalıdır. Bu bireyler dışarıdan geldikleri gibi giysilerini değiştirmeli, duş almalıdır. Dışarıdan gelindiğinde ve gün içerisinde su ve sabun kullanarak en az 20 saniye boyunca ellerini ovalayarak yıkamaya özen göstermelidir. Dışarıdan getirilen her türlü malzeme alkol veya beşte bir oranında su ile seyreltilmiş çamaşır suyu kullanılarak temizlenmelidir. Solunum yolu hastaları ile aynı evde yaşayan ve zorunlu olarak evden çıkan kişiler var ise bu kişiler de hasta bireyle aynı kurallara dikkat etmeli, hasta birey ise mümkün olduğunca oda karantinası uygulayarak diğer aile bireylerine de 1 metreden fazla yaklaşmamalıdır. Eğer siz de kendinizi, sevdiklerinizi, yaşlılarımızı ve kronik hastalarımızı korumak istiyorsanız Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın önerilerine uyarak evde kalmaya ve hijyen kurallarına uymaya özen gösteriniz''.