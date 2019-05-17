Soma maden faciasında hayatını kaydedenler sahnede anıldı

2014 yılında Soma'da 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği, maden faciasının sahneye taşındığı dans gösterisi Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Dans sanatçısı Tuğçe Tuna'nın 20. İstanbul Kültür Sanat Festivali'nde (İKSV) prömiyerini gerçekleştirdiği “En Kötü İş: Soma” gösterisi, izleyicilerden tam not aldı. Tuna 2016'da sahnelemeye başladığı oyunun yönetmenliğini, koreografisini, konsept ve metnini hazırladı. Oyunun danışmanlığını Engin Çetinbağ, müziklerini Vahit Tuna üstlendi. Tuğçe Tuna oyunda, toprak üstündeki görünen dans işçisi olarak, toprak altında görünmeyen, bırakılan bedenleri onurlandırmak istediğini söyledi. Tuna, bilimsel olarak kanıtlanmış bedene en çok travma yaşatan meslekler sıralamasında ilk yirmi içinde olan maden işçiliğini ve dans sanatçılığını karşılaştırdı. Oyunda Tuna'ya performans sanatçıları Ahu Kınoğlu Özgür, Erdinç Kınaz, Ekin Ançel, Ezgi Yaren Karademir, Erdem Kaynarca, Pınar Akyüz, Özgün Akaçça ve Meriç Rakalar eşlik etti.