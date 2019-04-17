"Somuttan Soyuta Resim ve Heykel Sergisi" Büyükçekmeceli sanatseverlerle buluştu

Çalışmalarıyla vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplayan Erkan Hacıoğlu ve Canip Doğutürk'ün “Somuttan Soyuta Resim ve Heykel Sergisi” Büyükçekmeceli sanatseverlerden tam not aldı. Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar tarafından açılışı gerçekleştirilen sergi, çok sayıda sanatseveri buluşturdu.

“Sanatın gücüne değer veren bir ilçeyiz”

Yoğun programı nedeniyle açılış törenine katılamayan ancak daha sonra sergiyi gezen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Erkan hocamızın ellerine sağlık. Çalışmalarının her biri büyük bir özveri ve yeteneğin sonucu ortaya çıkmış. Sanatın gücüne değer veren bir ilçeyiz. Büyük Büyükçekmece ailemin yoğun katılım sağladığı bir sergiye daha ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyum. Kültür ve sanat şehrimize katkıda bulunduğu için kendisine teşekkür ediyorum” dedi.