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Son dakika gelişmesini Müge Anlı duyurdu

Müge Anlı canlı yayında iki kadının ölümünden ve bir kadının kaybından yargılanan Y.

K.'nin, tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu.


İzmir'de 67 yaşındaki G.B., 21 Ağustos 2017 günü, yatağının bazasında öldürülmüş olarak bulunmuştu. Cinayetin faili olarak yaşlı kadının o gün en son evine gelen yeğeni Y.K. tutuklanmış ve 15 yıl cezaevinde yattıktan sonra serbest bırakılmıştı.


Müge Anlı'nın gündeme getirip, araştırdığı cinayet dosyasında; Y.K.'nin 20 yıl önce benzer bir cinayet işlediği, sevgilisi N.K.'yi öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Öte yandan programda konuşulanlara göre; G.B.'nin cinayetinden yalnız 3 ay önce en son Y.K. ile görüştüğü tespit edilen 37 yaşındaki Ö. A. da şüpheli bir şekilde kaybolmuştu.


İki kadının cinayetinden ve bir kadının da kaybından yargılanan Y.K. ile ilgili son dakika gelişmesi Müge Anlı canlı yayında duyurdu. Anlı, Y.K.'nin, teyzesi G.B.'nin cinayeti ile ilgili olarak ikinci kez tutuklanarak Buca Cezaevi'ne gönderildiğini açıkladı.

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