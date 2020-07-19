İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Son düdükle Başakşehir'de büyük coşku

Süper Lig’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir, Kayserispor maçının son düdüğü çalmasının ardından sahada büyük coşku yaşandı.

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir, Kayserispor maçının son düdüğü çalmasının ardından sahada büyük coşku yaşandı.


Süper Lig'in 33. haftasında evinde Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ligin bitmesine 1 hafta kalan şampiyonluğunu ilan etti. Ligin yeni şampiyonu turuncu-lacivertlilerde futbolcular ve teknik ekip, müsabakanın son düdüğünün çalınmasının ardından sahaya koşarak hep birlikte büyük sevinç yaşadı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu tribünlerine 'Şampiyon Başakşehir' pankartı asılırken, saha kenarında ışık ve alev şovu gösterileri yapıldı. Stadyum hoparlöründen şampiyonluk şarkıları ve UEFA Şampiyonlar Ligi müziği çalındı.


Başkan Göksel Gümüşdağ ile yöneticiler de sahada kutlamalara katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.