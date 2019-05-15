Bu sonuçlara göre son iki çeyrek dönemdir sanayi ürünleri ihracatı, ithalatının üzerinde gerçekleşiyor. 2018 yılı 4'üncü çeyrekte 1,13 puan ile 2012 yılından bu yana ilk kez pozitife dönen sanayi ürünleri ihracat katkı oranı, yeni yılın ilk çeyreğinde de 1,09'luk oran ile pozitif seyrine devam etti.

Türkiye Seramik Federasyonu tarafından hazırlanan ve Türkiye'de sanayi sektörlerinin ihracata katkısını ölçen Endekse göre; seramik sektörünün ihracata ve Türkiye'nin ekonomik dengelenmesine katkısı artarak sürmeye devam ederken; sanayi ürünleri ihracatı ithalatının önüne geçerek pozitif seyrine devam etti. Ancak bu çeyrekte ihracatta 0,4 puanlık yavaşlama görüldü.

Endeksi raporunu hazırlayan Ekonomist Can Gürlesel sonuçlar hakkında detaylı bilgi verdi. Gürlesel; “Türkiye ekonomisi 2018 yılı ikinci yarısında önemli bir finansal dalgalanma ile karşılaşmış ve makro ekonomik dengeleri büyük ölçüde bozulmuştur. Bu nedenle 2018 Ağustos ayında yeni bir ekonomi programı uygulanmaya başlanmıştır. Yeni ekonomi programının ilk amacı ekonomide dengelenme sağlanmasıdır. Ekonomik dengelenme dış ticaret açığı ile cari işlemler açığının azaltılmasını, enflasyon ile faiz oranlarında ise makul seviyelere geri dönülmesini hedeflemektedir. Ekonomide dengelenmenin önemli hedeflerinden biri olan cari açığın azaltılması hedefinde başarı sağlanmaktadır. Cari işlemler açığı 2019 Şubat ayı sonunda yıllık hale getirilerek 17 milyar dolar seviyesine kadar gerilemiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 yılı Ocak ayında yüzde 57,8 iken, 2019 Mart ayında yüzde 87,9'a yükselmiştir” dedi.

İnşaat Seramikleri sektörü ‘Ekonomide Dengelenmeye' de katkı sağlıyor

Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz ise; “Hazırladığımız endeks ile ülke ekonomimize yön veren sanayi sektörlerini bilgilendirmeye ve yönlendirmeye devam ediyoruz. Bu endeks göstermedir ki; seramik sektörü Türkiye'nin ekonomik dengelenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Sektörümüz, 2017 yılı ilk çeyreğinde 16,36 olan ihracat katkı puanını 2019 ilk çeyreğinde 65,00 puana çıkartarak cari işlemler açığının kapatılmasına önemli katkı sağlamıştır” sözleri ile raporu değerlendirdi.