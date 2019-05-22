‘Son Sesler' izleyiciyle buluştu

Yönetmenliğini İsmet Arasan'ın üstlendiği, Kültür Bakanlığı “Üstün Başarı Ödülü” sahibi “Son Sesler” isimli belgesel filmin gösterimi Maltepe'de Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Maltepe Belediyesinin Mayıs ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında gösterimi yapılan filmde, birçok devletin ve UNESCO dahil uluslararası kurumun arşivine alınan, 10. Cinema du Reel Festivali'ne kabul edilen ilk Türk belgeseli, sinemaseverler ile buluştu.

Ubıhlar ve dillerinin yok oluşu anlatıldı

1987 yapımı film Kafkaslar'daki anayurtlarından 1864 yılında Anadolu'ya sürülen Ubıh halkından bir kısmının savruldukları Balıkesir iline bağlı Manyas ilçesinin Hacıosman köyünde geçti. Filmde 1987 yılında anadilini konuşabilen son Ubıh, 81 yaşındaki Tevfik Esenç'in ürpertici yalnızlığı anlatıldı. Ubıh halkının trajik kaderine, onların son seslerine yer verildi. Arasan film gösteriminin ardından senaryosunu Cemal Uzunoğlu ile birlikte kaleme aldığı filme dair izleyicilerle sohbet etti.