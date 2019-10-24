Son üç PPK toplantısından 1000 baz puanlık indirim çıktı

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu'nun gerçekleştirdiği son üç toplantısından toplam 1000 baz puan indirim kararı çıktı. Temmuz, Eylül ve Ekim aylarında yapılan toplantılar sonucu politika faizi yüzde 24'ten yüzde 14'de geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını sonrası faiz kararını açıkladı. Buna göre politika faizi 250 baz puanlık indirimle yüzde 16,50'den yüzde 14'e çekildi. Bu indirimle beraber 25 Temmuz, 12 Eylül ve bugün yapılan PPK toplantılarından toplamda 1000 baz puanlık indirime karar verildi. 25 Temmuz kararı öncesinde yüzde 24 olan politika faizi bugün itibarıyla yüzde 14'e çekilmiş oldu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 25 Temmuz'da politika faizini 425 baz puan aşağı çekerek, yüzde 24'ten yüzde 19,75'e, 12 Eylül'de repo faizini 325 baz puan indirerek yüzde 19,75'ten yüzde 16.50'ye, son olarak ise 24 Ekim'de 250 baz puan indirerek yüzde 16.50'den yüzde 14'e çekti.

Merkez Bankası PPK, bu yıl son kez 12 Aralık'da toplanacak.