Son umutlar için hiportemi avantaj olabilir

gününde enkaz altında kalanları çıkarma çalışmaları her şeye rağmen umutla devam ederken, Acil Tıp Uzmanı Dr. Akif Takaz, göçük altındakiler için dezavantaj olan soğuk havanın oluşturacağı “hipotermi”nin avantaj olabileceğini söyledi. Soğuktan dolayı yaşam fonksiyonlarının minimum düzeyde seyredebileceğini vurgulayan Dr. Takaz, “Bu bize vakit anlamında süre kazandırabilir” dedi.

Tüm Türkiye'nin 5 gündür gündemi olan ve herkesi derinden sarsan 7.7 ve 7.6'lık depremlerden sonra enkaz altında kalan vatandaşlar için kurtarma çalışmaları devam ediyor. Soğuk hava dolayısıyla enkaz altındaki vatandaşlarda hipotermi oluşabileceğini ve bu da yaşamsal fonksiyonları yavaşlattığı için vakit anlamında süre kazandırabileceğini söyleyen Acil Tıp Uzmanı Dr. Akif Takaz, “Soğuktan dolayı olan bu yavaşlama bize belki avantaj sağlayabilir. Tabii bu bizim herkeste görebileceğimiz bir şey değil” dedi.

“Tekrar canlandırma uygulamaları diğer hastalara göre daha uzun sürebiliyor”

Hipotermi yaşayan hastalara uygulanan canlandırma uygulamalarının diğer hastalara kıyasla daha uzun sürebileceğini söyleyen Medicana International İstanbul Hastanesi Acil Servis Bölümü'nden Dr. Akif Takaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Mesela bir boğulma vakasında kişiyi tekrar canlandırma uygulamamız, normal canlandırma uygulamamızdan uzun olur. Çünkü soğuk söz konusudur ve soğuktan dolayı vücut kendini koruma mekanizmasından dolayı yaşam standartlarını minimuma indirerek devam ettirebilir. O yüzden bu tür hastalarda ‘artık bu geri dönmez' diyebilmek için daha uzun mücadele ediyoruz. Yani normalde 45 dakika bir insanın kalbini çalıştırmak için uğraştığınızda artık geri döndüremiyorsanız, dönmeyeceğini öngörürsünüz ama suda boğulmalarda bu daha uzun olur soğuktan dolayı. Depremzedelerde de bu durum var mıdır, net vardır diyemeyiz ama evet bunu da görebiliriz. Şu andaki depremde soğuktan dolayı hastalarımızı kaybedebiliyoruz fakat aynı soğuktan dolayı da yaşamsal faaliyetlerin biraz daha uzayıp yavaş yavaş da kaybolması söz konusu. Bu bize vakit anlamında bir avantaj sağlıyor ve yaşam süreleri uzayabiliyor. Yani kanaması olan birinde, içeride kanama kontrolü sağlayabildiyse biraz da soğuktan dolayı olan yavaşlama bize belki avantaj sağlayabilir. Tabii bu bizim herkeste görebileceğimiz bir şey değil.”

“Hastanın ısınmasını tenim edecek ortam oluşturulmalı”

Hipotermi hastaları için uygulanacak olan yöntemleri de anlatan Dr. Akif Takaz, “Sağlık profesyonelleri hastaya ulaştıklarında hemen soğuktan korumaya çalışıyorlar. Hastaların alınacakları ortamlar bile önceden ısıtılıyor. Yaşam fonksiyonlarının olup olmadığı çok hızlı bir şekilde kontrol ediliyor. Sağlık ekipleri bir depremzedeye ulaştığında derhal tedavisine başlıyor zaten. Çünkü ulaştıktan sonra kurtarma için de belli bir zaman geçiyor. Hastanın orada ısınmasını temin edecek ortam oluşturulmalı. Derhal damardan sıvısının verilmesi gerekiyor. Travmatik kontrollerin olması için sert bir zeminde hareketsiz olarak transferinin sağlanması gerekiyor” diyerek sözlerini sonlandırdı.