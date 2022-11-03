Son zamanların popüler estetiği ‘Alın daraltma'

Dr. Cengizhan Ekizceli, "Plastik cerrahi operasyonlarında Türkiye önemli gelişmeler gösterdi. Alın daraltma estetiği son yıllarda popülerliğini artırdı. Dünyanın birçok bölgesinden alın daraltma ameliyatı olmak isteyenler Türkiye'ye geliyor" dedi.

Sağlık alanında yapılan yatırımlar sağlık turizminin gelişmesine katkı sağladı. Dünyanın birçok bölgesinden estetik ameliyatı olmak isteyenler Türkiye'nin yolunu tuttu. Plastik cerrahi alanında son yıllarda ‘alın daraltma' da popülerliğini artırdı. Dr. Cengizhan Ekizceli, alın daraltma ameliyatının önemli süreçlerini anlattı. Ekizceli, ‘'Alın daraltma son zamanlarda popüler estetik operasyonlardan biri haline geldi. Alın daraltma operasyonu alındaki saç çizgisinin yerinin değiştirilerek alına istenilen boyutun verilmesi işlemidir'' ifadelerini kullandı.

Alın daraltma estetiğinin son yıllarda yaygınlaştığını aktaran Op. Dr. Cengizhan Ekizceli, ''Sosyal medyada insanların birbirini görmesinden dolayı alın daraltmaya da talep arttı. Alın daraltma işlemi saçlı derinin aşağıya alınması işlemidir. Bu şekilde alının boyu kısalıyor. Yurt dışında bu ameliyatlar çok yaygındı. Biz Türkiye'de kendi tekniklerimizi geliştirdik. Yurt dışından da Türkiye'ye çok fazla hastamız gelmeye başladı. Estetik cerrahi görselliğe hitap ediyor. Bizde bu alanda hizmet veriyoruz. Türkiye plastik cerrahi operasyonlarında çok gelişti'' şeklinde konuştu.

''Ameliyat sonrası dışarıdan hiçbir iz görünmüyor''

Alın daraltma ameliyatı öncesi hastaların belirli süreçlerden geçtiğini ifade eden Op. Dr. Ekizceli, ''Hastalarımıza ameliyat öncesi tüm detayları anlatıyoruz. Muayene ederken hastamızın alnını kaç cm daraltacağımızı söylüyoruz. Yaptığımız ameliyatları hastamıza gösteriyoruz. Sonraki süreçte ameliyat başlıyor. Cerrahi işlem 1-1,5 saat sürüyor. İyileşme süreci plastik cerrahide 6 ay ile 1 yıl arasında değişiyor. Alın daraltma ameliyatında oluşabilecek izler saçların altında kalıyor. Böylece ameliyat sonrası dışarıdan hiçbir iz görünmüyor'' diye konuştu.

''Avrupa, Amerika ve Arap ülkelerinden çok fazla hastamız geliyor''

Türkiye'ye alın daraltma ameliyatı için çok yoğun talep olduğunu belirten Op. Dr. Ekizceli, ''Avrupa, Amerika ve Arap ülkelerinden çok fazla hastamız geliyor. Yüzde 90 oranında kadın hastalar alın daraltma yaptırmak istiyor. 18 yaş sınırlamamız var. Alın estetiğini 50 yaş üstü hastalarımızda da çok fazla önermiyoruz. Saç dökülme riski olanlara önermiyoruz. Hastamız yurt dışından geliyorsa bazı test sonuçlarını istiyoruz. Risk görülmediği takdirde hastalarımızı davet ediyoruz ve tekrar burada testler yapıyoruz. Gerekli testler sonrası ameliyat işlemini yapıyoruz'' ifadelerini kullandı.