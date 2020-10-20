Sonbahar modasının kullanışlı ve trend aksesuarları raflardaki yerini aldı

Hem konforlu hem de cıvıl cıvıl renklerde ev terlikleri ise evde de rahatlık ve şıklıktan ödün vermeyenler için seçenek olarak sunuluyor. Sonbahar mevsiminin olmazsa olmazı botlar, yeni koleksiyonda geniş yer tutuyor. Lastik, deri görünümlü, düz ve yüksek topuklu bot seçenekleri; siyah, taş ve bu sezon sıklıkla tercih edilen beyaz renk alternatifleriyle moda tutkunlarıyla buluşuyor.

Havalı kombinlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan çantalar

Trendleri şık kombinlere çevirmenin yardımcılarından olan çantalar, DeFacto ile rengarenk seçeneklerle moda severlerin beğenisine sunuluyor. Siyah, beyaz ve bej rengi klasik seçeneklerin yanı sıra kırmızı, sarı ve mor tonlarının da hakim olduğu markanın çantaları, farklı modelleri ile hem gündüz hem de akşam görünümlerini dikkat çekici bir şekilde tamamlıyor.

Tarz görünümünü evde de sürdürmek isteyenler için markanın ev terliği ve panduf seçenekleri öne çıkıyor. Peluş gibi yumuşak kumaşlardan tasarlanan seçenekler; pembe, mavi, krem, siyah, gri ve beyaz renkleri ve fiyonk, baskı detaylarıyla dikkat çekiyor.

Yeni koleksiyonun markanın e-ticaret sitesi, mobil uygulaması ve mağazalarında satışa sunulduğunu belirtildi.