Sonbahar serinliğine sıcaklık ve tarz katacak montlar raflarda yerini aldı

DeFacto, Sonbahar-Kış Kadın Mont Koleksiyonu'yla sezon modasına enerji ve canlılık katıyor. Klasikleşmiş koyu renklerin yanı sıra sıcak tonların da kullanıldığı tasarımlar raflarda yerini aldı.

DeFacto'nun Sonbahar-Kış Kadın Mont Koleksiyonu raflarda yerini aldı. Kadın Mont Koleksiyonu'nda, siyah, lacivert, haki gibi alışılagelmiş tonların yanında pembe, yeşil, sarı ve kırmızının da hakimiyeti görülüyor. Uzun ve kısa olmak üzere farklı boy ve modellerde tasarlanan montlar, serin günlerin kurtarıcısı olarak sunuluyor.

Sert havalara yumuşak detaylar

Şapka ve yakalarda kürk detayları kullanılan tasarımlar, hem rahat hem de zarif bir stil olarak dikkat çekiyor. Bu sezonun yükselen trendi yumuşacık pelüş montlar ise koleksiyonda her giyim tarzına uygun modeller ve geniş renk alternatifleri ile öne çıkıyor.