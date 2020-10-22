İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sonbahar serinliğine sıcaklık ve tarz katacak montlar raflarda yerini aldı

DeFacto, Sonbahar-Kış Kadın Mont Koleksiyonu’yla sezon modasına enerji ve canlılık katıyor.

DeFacto, Sonbahar-Kış Kadın Mont Koleksiyonu'yla sezon modasına enerji ve canlılık katıyor. Klasikleşmiş koyu renklerin yanı sıra sıcak tonların da kullanıldığı tasarımlar raflarda yerini aldı.



DeFacto'nun Sonbahar-Kış Kadın Mont Koleksiyonu raflarda yerini aldı. Kadın Mont Koleksiyonu'nda, siyah, lacivert, haki gibi alışılagelmiş tonların yanında pembe, yeşil, sarı ve kırmızının da hakimiyeti görülüyor. Uzun ve kısa olmak üzere farklı boy ve modellerde tasarlanan montlar, serin günlerin kurtarıcısı olarak sunuluyor.



Sert havalara yumuşak detaylar


Şapka ve yakalarda kürk detayları kullanılan tasarımlar, hem rahat hem de zarif bir stil olarak dikkat çekiyor. Bu sezonun yükselen trendi yumuşacık pelüş montlar ise koleksiyonda her giyim tarzına uygun modeller ve geniş renk alternatifleri ile öne çıkıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.