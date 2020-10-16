Sonbahara yakışacak eşofman takımları

Hazır giyim markası DeFacto, 2020 Sonbahar - Kış sezonu için özel olarak hazırladığı Kadın Eşofman Koleksiyonunu raflara yerleştirdi. Koleksiyonda; eşofman takımları, kapüşonlu ve bisiklet yaka sweatshirtler ile bol ve fit kesimli eşofman altları öne çıkıyor.

Pamuk ve pelüş gibi yumuşak kumaşlardan hazırlanan parçalarda, sezonun ruhuna uygun olarak siyah, gri, beyaz ve neon renklerin hakimiyeti yaşanıyor. Koleksiyonda büyük sloganlar ve ön-yan baskı detaylarının yanı sıra lisanslı sevilen karakterlerinin de yer aldığı tasarımlar dikkat çekiyor. Hem spor hem de trendy bir görünüm elde etmek isteyenlere hitap eden tasarımlar, gömlekten pantolona, etekten tayta kadar birçok alternatifle kombinlenebiliyor.

Kadın Eşofman Koleksiyonu markanın internet adresinde, mobil uygulamasında ve tüm mağazalarında satışa sunuluyor.