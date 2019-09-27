Sonbahar'da spor aktiviteleri

Akmerkez, sonbaharda enerjisini yükseltmek isteyen misafirleri için Adidas Runners koçları ile Üçgen Teras'ta fonksiyonel antrenman programı düzenlemeye devam ettiğini duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; güzel havaların son bulmasıyla birlikte tatil etkisinden çıkmak isteyen ziyaretçiler, hazırlanan fonksiyonel antrenman programı ile sağlıklı yaşama dönüş yapacaklar.

Kontejanın sınırlı olduğu etkinlik, 28 Eylül Cumartesi günü başlayacak.