“Sonsuza Yolculuk” bu sergide

Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi, 2006 yılından beri sanat çalışmalarına devam eden Kozmoz Resim Halkası'nın, “Sonsuza Yolculuk” ismini taşıyan 13. sergisine kapılarını açtı.

Serginin açılışında konuşan sanatçı Nurcan Türkoğlu, 12 kişilik bir resim grubu olarak dünyada barış, sevgi, kardeşliği amaçladıklarını belirterek, “Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde iki sergimizi çok büyük misafirperverlikle açtık. Çok mutluyuz” dedi. Türkoğlu, sanatseverlere “Sonsuza Yolculuk” ismini taşıyan ortak çalışmalarını takdim ederek, “Her şey insan için, insanın evrimi, insan olmak için. İnsanı konu alan, merkeze alan bir çalışmamız” diye konuştu.

Sergide manzara, natürmort, portre çalışmaların akrilik ve yağlı boya tekniğiyle yapıldığı, farklı ekolden sanatçıların eserleri ve solo çalışmaları yer aldı. Sergi, 25 Şubat'a kadar Galeri Maltepe'de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.