Sopayla tartıştığı şahısların arabasını parçaladı, o anlar kameraya yansıdı

Esenyurt'ta bir kafenin valeleri ile yabancı uyruklu grup arasında çıkan kavgada ortalık karıştı. Arkadaşlarının dayak yediğini gören bir şahıs ise, eline aldığı demir sopa alarak karşı tarafın aracını parçaladı. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, bir kafenin valeleri ile yabancı uyruklu grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, vale arkadaşlarının dayak yediğini gören bir şahıs eline aldığı demir sopayla karşı tarafa saldırdı. Yabancı uyruklu şahıslar çevredeki vatandaşların müdahale etmesi ile kurtarılırken, eli sopalı şahıs bu sefer de şahısların araçlarına saldırdı. Sopa ile araçlarının ön farlarının kırılmasına tepki gösteren şahıslar, küfür ve hakaretlerin ardından yine saldırıya uğradı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere haber vermesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri müdahale ederken, eli sopalı şahıs ve vale arkadaşları polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Olay yaşandığı sırada bir şahsın demir sopa ile karşı tarafın aracını parçaladığı o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.