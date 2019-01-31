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Soprano Selva Erdener'den unutulmaz konser

Soprano Selva Erdener, geçtiğimiz yıl yayınladığı “Biliyor musun?” isimli dördüncü albümünden eserlere yer verdiği “Üç Kalp” isimli konseriyle Maltepe Belediyesi Prof.

Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahne aldı.


Maltepe Belediyesi'nin Ocak ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde Erdener, dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say ile çağdaş Türk bestecileri Turgay Erdener, Yalçın Tura ile şair Nâzım Hikmet, Edip Cansever, Ahmed Arif, Karacaoğlan, Ataol Behramoğlu, Gonca Özmen ve Yaşar Nabi Nayır'ın unutulmaz şiirlerini bestelediği eserlerini seslendirdi. Erdener'e orkestra şefi, piyanist ve besteci İbrahim Yazıcı piyanosu ile eşlik etti.


Fazıl Say besteleriyle Nazım Hikmet ve Ahmed Arif'i andı


Erdener, Fazıl Say'ın bestelerini yazdığı Nâzım Hikmet'in “Güz”, Ahmed Arif'in “Hasreti Uykularda” isimli eserini muhteşem ses tonu ve etkileyici yorumuyla seslendirerek dinleyicileri büyüledi. “Keşanlı Ali Destanı”, “Yılanların Öcü”, “Toprak Ana” başta olmak üzere pek çok Türk filminin ve televizyon dizisinin hafızalara kazınan eserlerini besteleyen Yalçın Tura'nın “Hasretinle Yandı Gönlüm” isimli eserini de yorumlayan Erdener, müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

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