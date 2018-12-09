Soru sorma bahanesiyle aracına aldığı yaşlı adamı gasp etti

İstanbul Sarıyer'de bir sürücü, soru sorma bahanesiyle arabasına aldığı 70 yaşlarındaki yaşlı adamı döverek gasp etti. Zanlı, bin doları ve yaklaşık 2 bin Türk Lirasını aldığı yaşlı adamı araçtan attı. Yaşlı adam hastaneye kaldırılırken, polis gasbı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 10.30 sıralarında İstanbul Sarıyer Rumeli Hisarı'nda Aşiyan Mezarlığı'nın bulunduğu alanda meydana geldi. İddiaya göre, bir sürücü Arnavutköy sahilinde bulunan banklarda oturan 70 yaşlarında bir adamı soru sorma bahanesiyle arabasına aldı. Araç içerisinde yaşlı adamı darp eden sürücü, cebindeki bin dolarını ve yaklaşık 2 bin Türk Lirasını gasp etti. Yaşlı adamı araçtan atan sürücü, hızla uzaklaştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan yaşlı adam, bir taksi ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise yaşlı adamın şikayeti üzerine gasbı gerçekleştiren şahsın yakalanmasına ilişkin çalışma başlattı.