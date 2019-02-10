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Sosa 57 gün sonra kadroda

Sezonun ilk yarısında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Sosa, 57 gün sonra kadroya girdi.

Ancak Sosa, maçı kulübede tamamladı.


Trabzonspor'un Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa, sezonun ilk yarısında Beşiktaş maçında yaşadığı sakatlıktan 57 gün sonra formasına kavuştu.Teknik Direktör Ünal Karaman, Arjantinli oyuncuyu riske etmemek için yedek soyundurdu. Sosa'nın yokluğunda İstanbul deplasmanında kaptanlık bandını Yusuf Yazıcı taktı. Öte yandan sakatlıklardan dolayı kadro kurmakta sıkıntı çeken Karaman, Toure'ye orta sahada görev verdi.

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