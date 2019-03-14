Sosyal girişimciler Küçükçekmece'de buluştu

Zirveye girişimcilik alanında başarı gösteren isimler katıldı.

Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde İstanbul Valiliği tarafından Emre Tilev moderatörlüğünde gerçekleşen Sosyal Girişimcilik Zirvesi'ne İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutluk Özgüven, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Güney, İstanbul Arel Üniversitesi Rektör Vekili Ali Argun Karacabey, AHEV Yön. Kurulu ve Mütevelli Heyet Başkanı Kemal Özen, Sosyal Ben Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ece Çiftçi ile STK temsilcileri, araştırma görevlileri, üniversite ve lise öğrencileri katıldı.

“Sosyal girişimci olmak fedekarlık gerektirir”

Açılışta söz alan İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit gençlere seslenerek onlara güvendiğini söyledi. Özyiğit, “Kültürümüzü, inancımızı kaybetmemeliyiz. Günün şartlarına göre uyarlamalı, insanca yaşayabilmeliyiz. Komşumuz açsa, çocuğu fakirlikten okuyamıyorsa farkında olabilmeliyiz. Toplumun hızlı dönüşüme dayalı olarak yeni şekil alışı var. Bu şekil alışında müthiş bir koşuşturma var. Bu koşuşturma içinde geleneklerimiz, örfümüz, adetimiz gün geçtikçe aşınıyor. Kültürümüzü, inancımızı en azından kaybetmemeliyiz. Günün şartlarına göre uyarlamalıyız, insanca yaşayabilmeliyiz. Komşumuz açsa, çocuğu fakirlikten okuyamıyorsa, yanımızdaki insan sakat ve kimsesi yoksa farkında olabilmeliyiz. Toplumu yarınlara taşırken insanlığımızı kaybetmemeliyiz" dedi. Özyiğit, topluma duyarsız kalmamak gerektiğinin altını çizerek, "Topluma faydalı olmak, sosyal girişimci olmak fedakarlık gerektirir. Fedakarlığı da herkes yapamaz" diye konuştu.

"Gençlerin heyecanını ortaya çıkarmak istiyoruz"

Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya da gençlerdeki heyecanı ortaya çıkarmaya çalıştıklarını belirtti. Kaya, "Dünya öyle büyük bir rekabetin içinde öyle farklı ve acımasız konularla karşı karşıya kalabiliyorsunuz ki o rekabetçi ortamda donanımınızı yükseltmemişseniz hiçbir kıymetiniz yok. Yurt dışına gittiğiniz zaman bunu daha iyi anlıyorsunuz. Donanımı yüksek bir toplum ortaya çıkarma zorunluluğu bizi bu konuda yeni adımlar atmaya, farklı çözümler bulmaya itti” dedi.

“Gençlerin yapamayacağı hiçbir şey yok”

Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı ise sosyal girişimcilik kavramının anaokulundan üniversiteye kadar özellikle gençlerin karakterinin yetiştirilmesi anlamında önemine değinerek, "Gençlerimizi cesaretlendirmek lazım. Gençlerimizin önünü açtığımızda sosyal girişimcilik anlamında gençlerimizin yapamayacağı hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

“Küçükçekmece girişimcilik ve inovasyon merkezi en iyi örnek”

Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden ise, “Belediye olarak bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Bizce sosyal girişimcilik, sosyal sorunlara hiçbir kar amacı olmadan yardımcı olmaktır. Toplumsal fayda sağlayan bu hareket ülkemizde yeni olsa da ahilik teşkilatı ile benzerlik göstermektedir. Burada da kar amacı gütmeden yaşlılara, yoksullara yardım edilmektedir. Sosyal girişimcilik modeli Türkiye için ciddi bir potansiyel. Bizler de buna yabancı değiliz. Biz belediye olarak her zaman sosyal girişimciliği destekliyoruz. Küçükçekmece Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi buna örnektir” diyerek tüm katılımcılara teşekkür etti.

“10 Yıldır sosyal girişimciliği anlatıyoruz”

SosyalBen Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ece Çiftçi ise, 10 yıldır sosyal girişimcilik kavramını anlatmak için çalıştıklarını belirterek, bu konuda pek çok projeye imza attıklarını söyledi. Ayşe Hatun Özen Eğitim ve Dayanışma Vakfı (AHEV) Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal Özen, vakıf olarak sosyal sorumluluk çerçevesinde toplumun sorunlarına ilişkin birçok projeyi hayata geçirdiklerini anlatarak, kayıp çocuklara yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Zirvede, sosyal girişimcilik konusunda fark oluşturmuş pek çok isim deneyimlerini düzenlenen panelle öğrencilere aktardı. Zirvede öğrencilerin sorularını da yanıtlayan konuklara, program sonunda teşekkür belgesi verildi. Ayrıca panel sonunda düzenlenen çalıştaylarla katılımcılara sosyal girişimcilik ve gönüllük kavramı uygulamalı olarak anlatıldı. Zirvenin ikinci günüde ise sosyal girişimcilik politikalarının bugünü yarını ve en iyi uygulama örnekleri ele alınacak.