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Sosyal Mağaza vatandaşların yüzünü güldürüyor

Kağıthane Belediyesinin Sosyal Mağaza adını verdiği hizmet merkezinde her yaştan vatandaş için kıyafet, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye ürünleri ve kitap bulunuyor.


Sosyal Mağaza son olarak yaşları 7 ile 10 arasında değişen 20'ye yakın öğrenciyi ağırladı. Öğrenciler düzenlenen programda kendi bedenlerine uygun beğendikleri kıyafet ve ayakkabıları aldı. Erkek öğrencilere kumandalı araba, kız öğrencilereyse oyuncak bebeklerin hediye edildiği programda ayrıca her öğrenciye okuma kitabı da verildi.


Çocuklarla tek tek ilgilenen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerin tespitini yaparak gerekli yardımlarımızı ulaştırdık. Yanı sıra ailelerimize kışlık yakacak yardımlarında da bulunduk. Sosyal belediyecilik anlamında her kesimden vatandaşımızın iyi gününde de kötü gününde de yanındayız ve olmaya devam edeceğiz" dedi.

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