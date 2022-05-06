Sosyal medya dolandırıcılarına dikkat

Son yıllarda sosyal mecraların çeşitliliği artarken dünya üzerinde kullanımı da oldukça arttı. Firmaların, kişilerin, kurumların sosyal mecralarda kendilerini doğrulaması amacıyla kullanılan mavi tik ibaresini almak isteyen kişiler de dolandırıcıların hedefi haline geldi. Kaymaz Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaymaz da son zamanlarda artış gösterdiği ifade edilen mavi tik dolandırıcılarına karşı tüm sosyal medya kullanıcılarını uyardı.

“İşi bilmeyen insanlarca dolandırılma ihtimali var, lütfen dikkat”

Mavi tik almak isteyen insanların dolandırıldığını ifade eden Ramazan Kaymaz, “Daha önce yönettiğim ve mavi tik çalışması yaptığım tüm sosyal medya hesaplarında önce dikkat ettiğim şey güvenlik. Sürdürdüğüm iş disiplinini ve bu alandaki profesyonelliğime de istinaden sosyal medya kullanıcılarına uyarıda bulunmak istiyorum. Gerçekten bu işi bilmeyen insanlarca dolandırılma ihtimaliniz vardır, lütfen buna dikkat ediniz. Bunları daha detaylı olarak bahsedeceğim eğitimlerin de başlayacaktır” dedi.