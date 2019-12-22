Sosyal medya insanlar? daha ?ok strese sokuyor

Raporda ?arp?c? bulgulara yer verildi.

Yeni medya kavram?n?n sosyal ve k?lt?rel hayattaki etkilerini izlemek ve de?erlendirmek amac?yla d?zenlenen ?al??tayda ileti?im, t?p, adli bilimler, psikiyatri, ?ocuk geli?imi, psikoloji ve sosyoloji gibi farkl? alanlarda ?al??an uzmanlar, sa?l?kl? veri olu?turulmas? amac?yla bir araya geldi. ?al??tayda ?Yeni Medya ve Etik?, ?Yeni Medya ve Ba??ml?l?k?, ?Yeni Medya ve Ebeveyn-?ocuk ?li?kisi?, ?Yeni Medya ve E?ler Aras? ?leti?im?, ?Yeni Medya ve Sa?l?k Sorunlar??, ?Sosyal Politikalar ve Hukuki ?yile?tirmeler'' olmak ?zere alt? ba?l?k ?zerine de?erlendirmeler yap?ld?.

?al??tay?n ard?ndan haz?rlanan sonu? raporu yay?mland?. Raporda 6 alanda yeni medyayla ilgili baz? somut sonu?lara yer verildi. Raporda medya okuryazarl???n?n, medyada kullan?lan teknolojilerin ve do?rulama mekanizmalar?n?n geli?tirilmesi gereklili?ine vurgu yap?ld?. Yeni medya ile birlikte do?ru yanl?? her t?rl? haberin ve bilginin teyit edilmeden yay?lmas? durumunun ortaya ??kt??? hat?rlat?larak, bunun getirece?i tehlikeler ?zerinde duruldu ve do?rulama mekanizmalar?n?n geli?tirilmesi gerekti?i belirtildi.

?Sosyal medya i?in etik bir kurul kurulmal??

?al??tay raporunda ?zel ya?am?n gizlili?inin korunmas? amac?yla sosyal medya alan?na ili?kin bir etik kurul kurulmas? ve sosyal sorumluluk projesi kapsam?nda ?niversitelerde e?itim verilmesi de ?nerildi. ?G?zetim toplumu sebebiyle ortaya ??kan dijital fl?rt ?iddeti e?ler aras?ndaki ileti?imi olumsuz y?nde etkilemektedir? denilen raporda, ayr?ca yeni medya mecralar?n?n olu?turdu?u kimliksizlik kavram? ?zerinde duruldu. Sahte hesaplar sayesinde bireylerin sanal ortamda bulunman?n deste?i ile dijital alanda vatanda? olarak davranmad???, dolay?s?yla nefret s?ylemine ve ?iddete y?neldi?i belirtildi. Siber zorbal?k konusunda fark?ndal?k olu?turulmas? gerekti?i ifade edilen raporda, sosyal medyadaki cinsiyet?i dile kar?? da ?nlem al?nmas? gereklili?i vurguland?. Raporda ebeveynlerin bilin?lendirilmesi, temel aile e?itimi yap?lmas?, internetteki site sa?lay?c?lar?n denetlenmesi gibi saptamalar da yer ald?.

?Artan teknoloji artan ba??ml?l??? getiriyor?

Sosyal medyan?n insanlar? daha ?ok strese soktu?u belirtilen raporda, artan teknolojilerin artan ba??ml?l?k durumlar?n? getirdi?i ve buna yeni eklemlemeler yapt??? dile getirildi. Raporda ?u ifadelere yer verildi:

??nsanlar yo?un bir ?ekilde nomofobi ya?amaktad?rlar. Dijital narsizm, ego s?rf?, Google takibi, stalk, siberhondrig, fotolarging, Facebook depresyonu, internet siniri teknolojinin bireylere kazand?rd??? yeni al??kanl?k ve sorunlardand?r. Sosyal medyada g?nde iki saat ge?irildi?i d???n?ld???nde ve 3 milyar insan?n bu mecralar? kulland??? g?r?ld???nde etkisinin ?ok geni? ?apl? oldu?u g?r?lmektedir. Sosyal medya insanlar? daha ?ok strese sokmakta, insanlar?n 20 dakika Facebook kullan?m? sonunda ruh hali ini?e ge?mekte ve sosyal medya depresyonu ortaya ??kmaktad?r. Bunun i?in tedavi ama?l? uygulamalar kullan?lmal?, sosyal medya okuryazarl??? dersi konmal?, alanla ilgili ??retmenler bu dersi vermelidir. STK'lar sosyal sorumluluk projeleri olarak sosyal medya ve mobil kullan?m? konusunda e?itimler konulmal?d?r. T?B?TAK tarz? kurumlar yeni medya konusundaki toplumsal fark?ndal?k projelerine destek vermelidir.?