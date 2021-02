Mustafa Hurşutağaoğlu, "Sosyal medya, bugün artık hiç olmadığı kadar önemli ve her gün önemi artmaya devam ediyor. Çünkü sosyal medya, siyasi hareketlere ilham verdi, eski okul arkadaşlarını bir araya getirdi ve dünyanın birbiri hakkında konuşabileceği bir platform olarak konumunu pekiştirdi” dedi.

Dünyaca ünlü birçok firmaya hizmet veren, Türkiye'nin önemli kreatif reklam ajanslarının arasında yer alan ADW İstanbul Reklam Atölyesi'nin kurucusu Mustafa Hurşutağaoğlu, hayatın vazgeçilmez bir parçası olan sosyal medyanın ekonomiyi, iş ve özel hayatı nasıl etkilediğini değerlendirdi. Hurşutağaoğlu, 1990'lı yıllarda ‘Yeni Medya' yapıları olarak hayatımıza giren sosyal medyanın bugün ki verilerine bakıldığında küreselleşme olgusunun ana itici gücü haline geldiğini görüyoruz. Sosyal medya hayatımızda olmasaydı ne olurdu? sorusunun cevabını bilmeliyiz” dedi.

Hurşutağaoğlu, haber siteleri, bloglar, sosyal paylaşım ağları gibi birçok yeni iletişim ortamı ‘Yeni Medya' olarak adlandırılıyor. Sosyal paylaşım ağları bireylerarası, kültürlerarası ve toplumlararası iletişimi olumlu ve olumsuz etkiliyor” dedi.

"Sosyal medya kullanıcısı 2.2 milyon arttı"

Sosyal medya kullanıcı rakamlarına değinen Hurşutağaoğlu, "Global sosyal medya ajansları arasında yer alan We Are Social ve HootSuite tarafından yayınlanan araştırmada "Dijital Türkiye 2020" raporuna göre, 83,88 milyon nüfusa sahip Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 74'ü, yani 62,7 milyonu internet kullanıyor. Türkiye'de son bir yılda internet kullanan kişi sayısı 2,4 milyon, cep telefonu kullanıcısı 2,6 milyon, aktif sosyal medya kullanıcısı sayısı da 2,2 milyon arttı, bilgisi yer alıyor" şeklinde konuştu.

"Yaklaşık 35,2 milyon e-ticaret müşterisi var"

Her dönem etkili ve kreatif çözümler üreten ajansların kazandığını belirten Hurşutağaoğlu, yapılan araştırmaların raporunda Türkiye'nin e-ticaret potansiyelinin de ortaya konulduğunu belirterek, "Bilişim Sanayicileri Derneği'nin (TÜBİSAD) pazar büyüklüğü araştırmasından sonra en kapsamlı rapor olan Dijital Türkiye 2020'ye göre, 16-64 yaş grubundaki kişilerin 46,2 milyonu mal ve hizmet satın almak için internette arama yapıyor. Online alışveriş yapanların sayısı ise 35,2 milyon. Türkiye'de kişi başı ortalama 158 dolar tüketim malları için internetten alışveriş yapılıyor" dedi.

Hurşutağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Sosyal medya, bugün artık hiç olmadığı kadar önemli ve her gün önemi artmaya devam ediyor. Çünkü sosyal medya, siyasi hareketlere ilham verdi, eski okul arkadaşlarını bir araya getirdi ve dünyanın birbiri hakkında konuşabileceği bir platform olarak konumunu pekiştirdi. Pandemi ile birlikte online eğitim ağları, alışveriş siteleri ön plana çıktı. Kişilerin özgür hissetmesini sağladı. Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal medya platformları hayatımızın bir parçası oldu. Zaman tasarrufu sağlayan ve teması azaltan sanal alışveriş anlayışı zirveye doğru ilerliyor".

"Sosyal medya meslek haline geldi"

Sosyal medyanın meslek haline geldiğine dikkat çeken Hurşutağaoğlu, “Dijitalleşen dünyada sosyal medya aynı zamanda bazı insanların mesleği haline geldi. Bu mecralardan yapılan çalışmalar ise, bazı kişileri ünlü yaparak ‘Influencer' veya ‘Fenomen' adı altında bir meslek ortaya çıkardı. Maliyetler açısından markalar yüksek takipçi olan kişilerle çalışmayı tercih ediyor. Ünlü isimlerle reklam çekmek daha maliyetli oluyor. Influencer Marketing denilen yeni bir yöntemle markanın pazarlanması satışı daha çok hızlandırıyor. Tüketici gördüğü ürünü beklemeden hemen yönlendirilme yapılan link'ten satın alıyor. Alıcı kitleye direkt ulaşabiliyorsunuz. Fransızcadan Türkçeye aktarılmış olan ‘Fenomen' kavramı Türk Dil Kurumu Sözlüğünde ‘olay, görüngü' olarak anlamlandırılmaktadır. Sosyal ağların yaygınlaşmasıyla bu platformlarda paylaştığı yorum, fotoğraf ve bilgilerle takipçileri nezdinde adeta bir olay haline gelen kişilere de ‘internet fenomeni' deniliyor" diye konuştu.

"Bilgi anlık yayılıyor"

Bilginin hızlı yayılmasına vurgu yapan Hurşutağaoğlu, “Twitter başta olmak üzere çoğu dijital platformda anlık olarak bilgi birinci ağızdan yayılıyor. Sosyal medyaya dijital günlük diyebiliriz. Her şeyin dijitalleştiği kadar iş dünyası da dijital değişime uğradı. Hem yeni meslek grupları, hem de dünyanın her yerinden iş bulabilme imkanı sosyal medya kullanıcılarına sunuldu. Özellikle reklam sektörünün bu denli gelişimi ve her şeyin dijital oluşu, broşürlerle kapıdan kapıya pazarlamadan ileri götürdü. İş kuruluşlarının çoğu ise artık sosyal platformlardan iş ilanı vererek daha büyük bir kitleye iş başvurusu yapma şansı sağlıyor. İş arayanlar kolayca oluşturdukları özgeçmiş sayesinde tek tıkla başvuru yapabiliyorlar. Dünyanın her yerinde ilham alınacak birçok şey karşınıza çıkıyor ve bilgisini aktarıyor" açıklamasında bulundu.

"Arz - talep şeklinde ilerliyor"

Hurşutağaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Sosyal medya günümüzde kullanımı ve etkisiyle çağımızın en önemli güçlerinden biri. Bu güç kullanıldığında kişinin kullanma sıklığı, kullanım şekli ve kullanım süresinden kaynaklanan iyi veya kötü sonuçlara yol açabiliyor. Dijitalleşen dünyada çeşitli meslek grupları ve yeni kavramlar sosyal medya sayesinde hayatımıza girdi. Dijital platformlarda hesabı olmayan çok az kişi var. Dünyada ve ülkedeki her türlü gelişmeler geleneksel medyadan çok sosyal kanallardan ediliniyor. Bu nedenle televizyondan çok, tablet telefon ve bilgisayar gibi gereçler kullanılıyor. Üretici de tüketiciyi de memnun eden sistem arz-talep şeklinde ilerliyor".