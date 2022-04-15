Sosyal medya mesajları satışa dönüşecek

E-ticaret firmalarının satış yaptıkları tüm kanallarda senkronizasyon sağlayan Shopside, ‘Sosyal Medya Sipariş Modülü'nü geliştirdi.

E-ticaret yapanlar için pazaryerleri ve kendi satış mağazaları kadar önemli bir mecra da sosyal medya. Satış yapmayı herkes için mümkün kılan bu mecranın, e-ticaretteki yerinin giderek büyüyeceği öngörülüyor. E-ticaret firmalarının satış yaptığı tüm kanallarda senkronizasyon sağlayan ve e-ticaret ile alakalı tüm işlemlerin tek bir panel üzerinde yapılmasına olanak sağlayan e-ticaret yönetim uygulaması Shopside, buradan yola çıkarak önemli bir geliştirmeye imza attı. Türkiye'de ilklerden olan ‘Sosyal Medya Sipariş Modülü', Shopside'ın yanı sıra satıştan faturalamaya uçtan uca çözümler sunan ‘Paraşüt E-Ticaret Paketi' kapsamında Paraşüt kullanıcılarının da hizmetine sunuldu.

“Geliştirdiğimiz modül satışları ve müşteri memnuniyetini artıracak”

Sosyal medya üzerinden yapılan e-ticaretin hem satıcı hem de alıcılara büyük kolaylık sağladığını aktaran Shopside COO'su Umut Köseoğlu, “Özellikle mobil cihazların kullanımının artmasıyla birlikte kullanıcılar Instagram üzerinden satış yapan butikleri daha fazla tercih etmeye başladı. Ancak bu kanal üzerinden gelen sipariş isteklerini yanıtlamak, sipariş talepleri ile diğer mesajları ayırmak özellikle butik büyüdükçe giderek zorlaşmaya başlıyor. Biz de buradan yola çıkarak Türkiye'de bir ilk olan ‘Sosyal Medya Sipariş Modülü'nü geliştirdik. Sohbet ederken aynı anda satış yapmayı sağlayan bu modül sayesinde Instagram butikleri tıpkı diğer e-ticaret kanallarında olduğu gibi satışlarını kolaylıkla yönetebilecek. Bu da satışlarına ve müşteri memnuniyetine olumlu yönde yansıyacak. Çünkü Instagram'da gözden kaçabilen siparişlerin tamamının yakalanmasını ve müşterilere daha hızlı dönüş yapılmasını sağlayacak. İlk etapta Instagram üzerinden yayına aldığımız modülü önümüzdeki süreçte, e-ticaret yapılabilen diğer sosyal medya mecraları için de kullanıma açacağız” dedi.

Verilen bilgiye göre modül, Instagram hesabını platforma bağlamaya olanak tanıyor. Böylece Instagram mağazası üzerinden gelen direkt mesajlar platform üzerinden anında görülüyor, bunlara yanıt verilebiliyor. Bu mesajlar arasında yer alan sipariş isteklerine yönelik kayıt oluşturuluyor. Ardından siparişin kargo fişi çıkartılıp, fatura kesiliyor. Sipariş, tüm satış kanalları ile aynı ekranda göründüğünden, e-ticaret satışları çok daha verimli bir şekilde yönetilebiliyor. Paraşüt E-Ticaret paketi kapsamında yer alan modül, kullanıcıların hem hata payını hem de iş yükünü en aza indirmelerine olanak sağlıyor.