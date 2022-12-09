Sosyal medya videolarında ailelere büyük sorumluluk düşüyor

Başakşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kıraathane Sohbetleri'ne sosyal medyada “Sertaç Abi” olarak bilinen içerik üreticisi Sertaç Güngör konuk oldu. Ebeveynlere uyarılarda bulunan Güngör, “Çocuklarınızın izlediği içerikleri kontrol altında tutmalısınız” dedi.

Başakşehir'de kültür sanat sezonunun en sevilen etkinliklerinden Kıraathane Sohbetleri, Başakşehirlilerin yoğun ilgisiyle sürüyor. Etkinliğin bu haftaki konuğu, sosyal medyada “Sertaç Abi” olarak bilinen içerik üreticisi Sertaç Güngör oldu. Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde keyifli bir sohbete imza atan Güngör, Başakşehirli ailelerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

“Asıl tehlike işte burada başlıyor”

Sosyal medyanın gerçeği yansıtmadığını söyleyen Sertaç Güngör, “Youtuber'lar, her zaman lüks bir hayat içerisinde yaşıyorlar izlenimi vermeye çalışıyor. Giydikleri ayakkabıdan kullandıkları eşyalara kadar her şeyi izleyiciyle paylaşıyorlar. Asıl tehlike işte burada başlıyor. Bir noktadan sonra toplumu yönlendirmeye başlıyorlar” dedi.

“Ailelere büyük sorumluluk düşüyor”

Özellikle çocukların sosyal medya üzerinden çok fazla video izlediğine dikkat çeken Güngör, “Burada hiçbir sansür olmadığı için, her türlü içeriğe maruz kalabiliyorlar. Burada ailelerimize büyük görev düşüyor. Çocuklarınızın izlediği içerikleri kontrol altında tutmalısınız” ifadelerini kullandı.