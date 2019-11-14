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Sosyal medyada modifiye edilecek otomobil, çekilişle hediye edilecek

Otomobil hediye etmek için kampanya düzenleyen ünlü traş malzemeleri firması, ilginç bir uygulamaya imza attı.

Otomobil tutkunlarınca takip edilen ünlü bir youtuber, sosyal medyadan gelen yorumlarla 25 yaşındaki bir otomobili modifiye edecek. Modifiye edilen otomobil, çekilişle bir kişiye hediye edilecek.


Ünlü traş malzemeleri firması, Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilecek bir yöntemle 25 yaşındaki bir aracı modifiye ederek, çekilişli bir kişiye hediye edecek. Kampanya kapsamında otomobil tutkunlarınca takip edilen youtuber Doğan Kabak, sosyal medya üzerinden gelen yorumlarla 25 yaşındaki aracı modifiye edecek. Modifiye edilen otomobil, çekilişle bir kişiye hediye edilecek.

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