İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sosyal medyada tepki çeken görüntü

İstanbul Marmaray’da bir şahsın bisikleti ile bindiği asansörü tekme ve yumruklarla tahrip etmeye çalıştığı görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayılınca şahsın davranışları büyük tepki çekti.

İstanbul Marmaray'da bir şahsın bisikleti ile bindiği asansörü tekme ve yumruklarla tahrip etmeye çalıştığı görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayılınca şahsın davranışları büyük tepki çekti.


İstanbul Marmaray'daki asansörde yaşanan çirkin olayın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntülerde bir şahsın asansöre bisikleti ile bindiği esnada asansörü tekmelediği görülüyor. Kullandığı asansöre tekme ve yumruklarla zarar vermeye çalışan şahsın görüntüleri büyük tepki çekti. Olayın ne zaman çekildiği ise bilinmiyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.