Sosyal medyada zirve Türk Hava Yolları'nın

SocialBrands verilerine göre Nisan ayının lider markası 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Zirve reklam filmi projeleriyle sosyal medyadaki kitlelere etkili bir şekilde ulaşan Türk Hava Yolları oldu.

Zirvede Türk Hava Yolları, Netflix ve Madame Coco

Türk Hava Yolları, 1-31 Mart döneminde sosyal medyada gösterdiği yüksek performans ve içeriklerle başarı SocialBrands Nisan ayı Top100 listesinin zirvesinde yer aldı.

Hazırladığı Çanakkale Zaferi ve Türkiye'nin ilk görme engelli dağcısı ve milli atleti Necdet Turhan'ın zirveye tırmanış hikayesinin anlatıldığı içerikleri takipçileri ve kitlelerle buluşturan Türk Hava Yolları sosyal medyada yüksek beğeni topladı.

Takipçileri ile kurduğu çift yönlü iletişimi başarılı bir şekilde sürdüren Netflix Türkiye listenin ikinci sırasında yer alırken, üçüncü olan Madame Coco da ay boyunca sosyal medyada gösterdiği üstün performans ile istikrarlı başarısını sürdürdü.

39 bin marka hesabından 1 milyon 810 bin ileti incelendi

Markaların performanslarını 30'dan fazla kritere göre değerlendiren ve sosyal medya takip ve analiz sistemi BoomSonar altyapısı üzerinde çalışan SocialBrands Nisan ayı Top 100 listesi hazırlanırken 39 bin 116 marka hesabından paylaşılan 1 milyon 810 bin ileti incelendi.

1 milyar 159 milyon kullanıcı etkileşiminin incelendiği SocialBrands Nisan ayı listesinde bu ay ilk 10'da yer alan diğer markalar sırasıyla Ziraat Bankası, İnci Akü, Mutlu Akü, Türkiye İş Bankası, Zen Pırlanta, Yataş ve İGA İstanbul Airport oldu.

Öne çıkan kampanyalar

Bu ay markaların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü ile ilgili iletileri öne çıktı. Pegasus Hava Yolları, Opet ve Şekerbank Kadınlar Günü için hazırladıkları reklam filmleri ile dikkat çeken diğer markalar oldu.

Kale Grubu, Çanakkale Zaferi için hazırladığı reklam filminde piyano, viyolonsel ve keman gibi enstrümanların kullanıldığı Çanakkale Türküsü'nün farklı bir yorumuna yer verdi. Türk Hava Yolları Çanakkale ismini verdiği uçağı ise ilk kez İstanbul'dan Çanakkale'ye uçuş gerçekleştirerek sosyal medyada büyük beğeni topladı.

SocialBrands verileri, Türkiye'nin en kapsamlı sosyal medya ödüllerinde kullanılacak

BoomSonar ve Marketing Türkiye iş birliği ile gerçekleştirilen Türkiye'nin en kapsamlı sosyal medya ödülleri Social Media Awards Turkey'in ana bölümlerinden birini SocialBrands Veri Ödülleri bölümü oluşturuyor.

Yarışmanın başvuru gerektirmeyen bu bölümünde 1 Mart 2018 ile 1 Mart 2019 arasındaki döneme ait SocialBrands puanları incelenerek her kategorideki en başarılı markalar belirlenecek. Kazanan markalar ise 3 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleşecek görkemli ödül töreninde açıklanacak.