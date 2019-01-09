Sosyal medyadaki banka dolandırıcılığına dikkat

Dijital Medya Uzmanı Abdulkadir Mercanoğlu, "Eğer mavi tık varsa yani doğrulanmış sayfa ise güvenilebilir. Aksi bir durumda şüpheyle yaklaşmakta yarar var" dedi.

Sosyal medyada açılan sahte hesaplar üzerinden binlerce kişinin banka dolandırıcılığıyla karşı karşıya kaldığı belirtiliyor. Bankaların isimleri ve logoları kullanılarak Facebook, Instagram ve Twitter'da profil hesabı açan dolandırıcılar, insanların kart bilgilerine erişmeyi amaçlıyorlar. Dijital Medya Uzmanı Abdulkadir Mercanoğlu, banka bilgilerini ele geçirmeyi amaçlayan dolandırıcıların uzun zamandan beri sosyal medya üzerinden sahte hesaplar açarak kişilere ulaşmaya çalıştığını söyledi.

Sosyal medyada özellikle banka gibi ticari sayfaların sahte olup olmadığını anlamak için sayfayı ziyaret etmek gerektiğini belirten Mercanoğlu, "Eğer mavi tık varsa yani doğrulanmış sayfa ise güvenilebilir. Aksi bir durumda şüpheyle yaklaşmakta yarar var" dedi.

Dolandırıcılar banka bilgilerini kopyalıyor

Dolandırıcıların kullandığı yöntem hakkında bilgi veren Mercanoğlu, şunları söyledi: "Dolandırıcılar, sosyal medya sayfaları üzerinden verilen reklamlarla kullanıcıların banka bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor. Bankaların logosu, ismi gibi kurumsal bilgileri kullanılarak oluşturulan profillerde bankanın adına yakın bir isimde açılan web sitesine çekiliş bahanesi ile kullanıcıların giriş yapmasını sağlıyorlar. Sitenin sahte olduğunu anlayamayan kullanıcı, banka giriş bilgilerini siteye girmesiyle birlikte bilgiler dolandırıcıların eline geçmiş oluyor".

Hesabın onaylanıp onaylanmadığına dikkat

Banka dolandırıcılarının, insanlara sosyal medyada açtıkları sahte hesaplar üzerinden ulaştığını söyleyen Mercanoğlu, sosyal medyada gezinirken karşımıza çıkan reklamlara dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyardı.

Mercanoğlu, "Dolandırıcılar, bankaların site isimlerine benzer domain ve benzer temada web siteleri açıyor. Sosyal medya üzerinden açtıkları sahte hesaplarla da yine oluşturdukları sahte web sitelerine yönlendirecek sözde kampanyalar düzenliyorlar. Facebook, Instagram ve Twitter'da sponsor yöntemiyle daha çok kişiye ulaşmayı hedefleyen dolandırıcılar, web sitelerine giren kullanıcıların banka hesap bilgilerini ele geçiriyor. Bu tarz paylaşımlarla karşılaşıldığında sosyal medya profilini ziyaret ederek mavi tık ile doğrulanmış olup olmadığını kontrol etmeliyiz" diye konuştu.

Dolandırıcıların 6 aydır aynı yöntemle binlerce kişiyi mağdur ettiğine dikkat çeken Abdulkadir Mercanoğlu, bankaların müşterilerden gelen şikayetler üzerine sık sık SMS'le bilgilendirme yaptığını söyledi.