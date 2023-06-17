Sosyal medyadaki tehdit videosunda yer alan şahıs ile videoyu çeken kişi yakalandı

Sosyal medyada yayılan ve bir şahsın “Ben Murat Başkan, ben Sultanbeyli oturuyorum, Suriyelilere laf söyleme, akıllı olun" şeklinde konuştuğu video tepkilere yol açtı. Olayla ilgili inceleme yapan polis, videoda yer alan şahsın yüzde yetmiş zihinsel engelli raporu bulunan Suriye uyruklu bir kişi olduğunu ve videonun başka biri tarafından çekilerek yayımlandığını tespit etti. Videoda yer alan şahıs ile videoyu çeken ve yayan şahıs polis tarafından yakalandı.

Sosyal medyada yayılan ve bir şahsın, “Ben Murat Başkan, ben Sultanbeyli oturuyorum, Suriyelilere laf söyleme, akıllı olun" şeklinde konuştuğu video tepkilere yol açınca İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.

Sosyal medya ve açık kaynaklardan yapılan araştırmalar ile Twitter hesabından paylaşılan video içeriğinde yer alan şahsın yüzde yetmiş zihinsel engelli raporu bulunan Suriye uyruklu A.A. isimli şahıs olduğu, videoyu çeken ve yayan şahsın ise S.S. isimli şahıs olduğu ve videoyu TikTok isimli sosyal medya platformunda yer alan hesabında da paylaştığı tespit edildi. Şahıslar yakalanarak tahkikat işlemlerine başlandı.

Konu ile ilgili yakalanan şahıslardan zihinsel engelli olduğu tespit edilen A.A. serbest bırakıldı. S.S. isimli şahıs hakkında ise "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adli işlem başlatıldı.