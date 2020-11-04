Sosyal medyayı en iyi kullanan markalar

Hemen hemen her markanın elinden geldiğince etkili içerik ürettiği sosyal mecralarda öne çıkan markalar ise merak konusu.

Sosyal medya takip platformu BoomSonar tarafından sunulan SocialBrands her ay Türkiye'nin en kapsamlı sosyal medya performans incelemesini gerçekleştirip sonuçları kamuoyuyla paylaşıyor. Markaların sosyal medya performansları; hayran sayısı, hayran artışı, ileti türleri, etkileşim ve etkileşim türleri gibi 30'dan fazla istatistiksel kriter doğrultusunda tamamen veriye dayalı olarak ölçümleniyor.

55 bin sosyal medya hesabı ve 2 milyon 218 bin ileti incelendi

Markalara ait 55 bin 383 hesaptan paylaşılan 2 milyon 218 bin ileti ve 1 milyar 957 milyon kullanıcı etkileşimi, SocialBrands algoritması tarafından teker teker incelendi.

SocialBrands, büyük veriye dayalı kapsamlı araştırmasına göre kasım ayının lider markasını Netflix olarak açıkladı.

İlk üçte yer alan markalar: Netflix, Baykar Savunma ve English Home

1-31 Ekim dönemine ait verilere göre; başarısını istikrarla sürdüren Netflix ürettiği eğlenceli içeriklerle sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi görerek listenin birinci sırasında yer aldı. Özellikle yeni içeriklerine yönelik paylaşımları ve esprili içerikleri yüksek etkileşim topladı.

Listenin ikinci sırasında yer alan Baykar Savunma, ürünlerine dair tanıtıcı paylaşımları ve test uçuşlarına yönelik bilgilendirici içerikleriyle öne çıktı. Top 100 listesinin üçüncü sırasındaki English Home ise ürünlerine yönelik düzenlediği çekiliş kampanyalarının yanı sıra İzmir depremi sonrası depremzedelere battaniye desteği ile dikkat çekti.

SocialBrands'in bu ayki listesinde ilk 10'da yer alan diğer markalar ise sırasıyla Kelebek Mobilya, Sabancı Holding, Doğtaş, Madame Coco, SOCAR Türkiye, Garanti BBVA ve Petrol Ofisi oldu.

Sosyal medyada en çok Cumhuriyet Bayramı iletişimi dikkat çekti

Cumhuriyetin ilan edilişinin 97. yılı pandemi günlerine denk gelse de markalar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamayı unutmadı. Öne çıkan içerikler arasında Sabancı Holding'in cumhuriyetin önemini vurguladığı “Biz bu Cumhuriyete aşığız” sloganını taşıyan reklam filmi ve Garanti BBVA tarafından “Adımların adımlarımız, Cumhuriyet kanatlarımız” sloganıyla yayınlanan, Atatürk, zeybek oynarken toplumun çeşitli kesimlerinden insanların eşlik ettiği reklam filmi yer alıyor.

SOCAR Türkiye, Azeri halkının Kurtuluş Savaşı'nda verdiği desteğe vurgu yaparak “Tek millet, iki devlet” ve “Birlikte güçlüyüz” sloganlarını kullandığı reklam filmiyle duygulara hitap etti. Petrol Ofisi'nin cumhuriyetin ilanından sonra devlet desteğiyle eğitim alarak önemli yerlere gelmiş kişileri anlatan videosu ve Turkcell'in cumhuriyetin her kesiminde hissedildiğini anlatan “Cumhuriyet biziz” sloganlı reklam filmi diğer öne çıkan içerikler arasında yer aldı.

Ayrıca ekim ayında İzmir'de yaşanan deprem ve Hatay'da çıkan yangın sebebiyle markaların destek mesajları ve faaliyetleri sosyal medya kullanıcılarının desteğini ve beğenisini topladı.