Sosyal mesafe ve bina güvenliği kurallarına uyulmasına yardımcı olan piktogramlar

Acil durum aydınlatması, tehlikeli durumlarda yaşam çizgisi olarak karşımıza çıkıyor. Mekanların ve binaların güvenli, hızlı ve etkin bir şekilde boşaltılmasını sağlamada yardımcı oluyor. Ancak çıkış işareti armatürlerinin rolü sadece kaçış yolunu göstermek olmayabilir. Etkili bir acil durum aydınlatma sistemi, ayrıca insanların güvenlik ekipmanlarının yanı sıra sığınma ve toplanma noktalarını bulmalarına yardımcı olmak gibi bilgiler de sunabiliyor. Eaton, CrystalWay sosyal mesafe piktogramları ile bina sahiplerinin ve site yöneticilerinin sosyal mesafe ve bina güvenliği kurallarına uymasına yardımcı oluyor.

Verilen bilgiye göre, CrystalWay sosyal mesafe piktogramları, optimal görünürlük için yüksek parlaklık, bina sakinlerini eğitmek ve yerel sosyal mesafe kurallarının uygulanmasını desteklemek için net görünür işaretler sağlamak gibi konularda Eaton'ın acil durum aydınlatma uzmanlığını kullanıyor. Çözüm yalnızca piktogram olarak veya bitmiş ürün olarak 1 metre, 1,5 metre ve 2 metre piktogramlarla, acil durum aydınlatma ürünü baz kullanılarak, iç aydınlatmalı LED işaret de dahil olmak üzere mevcut. Armatür duvara veya tavana monte edilebilir.

Piktogram ürünlerinden elde eden gelirleri bağışlayacak

Eaton'nın koronavirüs etkisinin bilincinde olduğunu belirten Eaton Elektrik Türkiye Ülke Müdürü Yılmaz Özcan, ''Şirketlerin insan güvenliğini ilk sıraya koyarken önemli bir katkı sağlayabileceğinin farkındayız. Bu nedenle 2020'de sosyal mesafeli piktogram ürünlerinin satışından elde edilen tüm kârlar yerel hayır kurumlarına bağışlanacak'' dedi.