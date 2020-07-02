Sosyal mesafeli düğün sezonu başladı

Koronavirüs nedeniyle düğünlere bir süre ara verilmiş düğün salonları alınan tedbirler kapsamında kapatılmıştı. Yeni normale geçiş ile düğün sezonu bugün itibari ile yeniden başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme takvimine göre, düğün salonları kapılarını uyulması gereken kurallara göre misafirlere açtı. Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte dünya evine giren İhlas Haber Ajansı Paris Muhabiri Özlem Kaplan ve Faruk Taşkınpınar çifti sosyal mesafe kuralına uygun olarak dünya evine girdi. Gerekli tedbirlerin alındıktan sonra düğünlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Özlem Kaplan, ” Gereki önemler alındıktan sonra düğünler yapılmalı. Böylece ailelerde mutlu olur çiftlerde mutlu olur. Tabi istiyoruz ki düğünler mutluluğun paylaşıldığı yerler olsun hastalığın değil. O yüzden tedbirleri elden bırakmadan düğünleri böyle gerçekleştireceğiz” diye konuştu.