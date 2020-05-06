Sosyal mesafeli mağazacılık uygulamasıyla showroomlarını yeniden açıyorlar

COVID-19 salgınıyla mücadeleye destek amacıyla haftalar önce belirli showroomlarını geçici olarak kapatan Türkiye'nin önde gelen ev yaşam markası Vivense, sosyal mesafe kuralının uygulandığı yeni mağazacılık anlayışıyla tüm showroomlarını yeniden hizmete açıyor.

Perakende sektöründe COVID-19 salgını sonrası toparlanma yavaş yavaş başladı. AVM'lerin bir kısmının açılma tarihlerini açıklanmasından sonra, önde gelen markalar da cadde mağazalarını açmaya başladı. Mobilya ve dekoratif ürünleriyle evleri keyifli ve konforlu yaşam alanlarına dönüştüren Vivense, ilham veren showroomları ile müşterilerini yeniden buluşturuyor.

Vivense kurucusu ve CEO'su Kemal Erol, “Salgınla mücadele kapsamında bizim için tüketici ve çalışanlarımızın sağlığı hep ön planda oldu. Salgının yükselmeye başladığı dönemde çoğu mağazamızı kapattık. Müşterilerimize Vivense online platformu üzerinden satış, destek ve teslimat hizmetini kesintisiz bir şekilde sunmaya devam ettik. Şimdi tekrar fiziki olarak müşterilerimizle buluşma zamanımız geldi. Sosyal mesafe, sağlık, hijyen ve güvenlik kurallarının en üst seviyede uygulandığı yeni mağazacılık düzeni kapsamında hizmet sunmaya başlıyoruz. Kararımızın sektörümüzü de hareketlendirmesini temenni ediyoruz” dedi.

Alışveriş için maske şart

Vivense showroomlarında salgın dönemine özel kapsamlı bir hazırlık yapıldı. Mağazada çalışan tüm satış temsilcileri ve iç mimarlar maske takarak müşterilerle en az bir metre mesafede hizmet sunacak. Ortalama 400 metrekare olan Vivense showroomlarının her beş metrekarelik alanı için bir müşteri kabul edilebilirken, maskesiz olarak mağaza içerisine girişe izin verilmeyecek. Yiyecek ve içecek ikramları da geçici olarak yapılamayacak. Showroomlar düzenli olarak dezenfekte edilerek, mağazalar sürekli havalandırılacak. Yeniden hizmete giren showroomlardaki sağlık ve güvenlik uygulamalarına ilişkin müşterilere düzenli bilgilendirme de yapılacak.

Koltuk takımından yemek odasına, aydınlatmadan halıya, tamamlayıcı dekoratif ürünlerden spor ürünlerine pek çok alternatifi bir arada sunan Vivense' nin İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun ve Tekirdağ'da showroomları bulunuyor.

Vivense Hakkında

Vivense, seçilmiş ürünleri ve iç mimarlık hizmeti ile güzel evler dizayn etmek için eşsiz bir deneyim sunuyor. Ev ve yaşam alanında ilham verici, yenilikçi ve profesyonel bir marka olarak müşterilerine vivense.com e-ticaret platformu ve 40'tan fazla showroomunda geniş iç mimar ekibiyle hizmet veriyor. Vivense, müşterinin tüm alışveriş ve teslimat sürecini sahiplenerek, 11 ildeki montajlı teslimat ekipleri ve Türkiye'ye yayılmış mobilya taşıma ağını kendi geliştirdiği teknoloji üzerinden yönetiyor. Vivense kültürel mirasa, insanlığa ve çevreye saygı duyarak daha güzel bir gelecek hayal ediyor.

Vivense, geniş iç mimar ekibiyle İstanbul'da Şişli, Bağdat Caddesi, Bakırköy, Beylikdüzü, Buyaka, Gaziosmanpaşa, Kozyatağı, Kartal, Maslak, Masko, Modoko, Pendik ve Ümraniye showroomlarının yanı sıra Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun ve Tekirdağ'daki showroomlarında hizmet vermeye devam ediyor.