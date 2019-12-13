Sosyal Uygunluk Denetimleri Zirvesi'nde uzmanlar bir araya geliyor

Türkiye'de ilk kez düzenlendiği belirtilen ‘Sosyal Uygunluk Denetimleri Zirvesi'nde; küresel pazarda gün geçtikçe önemi artan 'sosyal uygunluk' sistemlerinin hem firmaların kendi özellerinde hem de Türkiye adına sürdürülebilir bir ekonomik düzene sahip olunabilmesi adına sağladığı katkılar masaya yatırılacak.

Türkiye'de ilk kez düzenlendiği belirtilen ‘Sosyal Uygunluk Denetimleri Zirvesi' 19 Aralık Perşembe günü İstanbul'da gerçekleşecek. Taksim Danışmanlık Hizmetleri'nin organizasyonunu üstlendiği zirvede ‘sürdürülebilir ihracat' bağlamında küresel pazarda gün geçtikçe önemi artan 'sosyal uygunluk' sistemlerinin hem firmaların kendi özellerinde hem de Türkiye adına sürdürülebilir bir ekonomik düzene sahip olunabilmesi adına sağladığı katkılar masaya yatırılacak.

Zirvenin ilkinde her sektörden firmalar ile konu üzerinde faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlar bir araya geleceği belirtilirken; konuşmacılar arasında, bağımsız denetçilerden ILO Türkiye temsilcilerine, kıdemli uzmanlardan deneyimli sektör öncüsü firma yetkililerine, iş güvenliği uzmanlarından danışmanlara kadar süreçlerin tamamı hakkında katkıda bulunacak.

Sosyal Uygunluk ve Etik Denetim Programları ile ilgili firmaların ihtiyaç duyabileceği her gerekliliği uzmanlarından dinleyebileceği etkinlik için Taksim Danışmanlık Kurucu Genel Müdürü Dilek Aşan, "ILO yasaları bağlamında oluşturulmuş standartlara uygun çalışma sistemlerinin değerlendirilmesinin yapıldığı, firmaların ve çalışanların doğru sistemlerle ortak paydada sağladığı kazançları göz önüne serecek zirvemiz çok kıymetli konuşmacılarımızla gerçekleşecek ve özellikle ihracat yapan firmaların sürdürülebilir ekonomik gelişimlerinde ihtiyaç duyacakları iş planı bağlamında katkıda bulunacak. İlkini düzenleyeceğimiz zirvemiz ile 2020 yılı boyunca ülkemizin birçok şehrinde faaliyet gösteren ticaret ve sanayi odaları ile ortak olarak planladığımız etkinler dâhilinde iş dünyasına katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.