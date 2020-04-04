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Sosyal yardım dağıtımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Zeytinburnu’nda polis ekipleri, sosyal yardım parasını götürdüğü bir evde, 2 ufak kızın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı mektupları ve Türk bayrağı hediyesini teslim aldı.

Zeytinburnu'nda polis ekipleri, sosyal yardım parasını götürdüğü bir evde, 2 ufak kızın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektupları ve Türk bayrağı hediyesini teslim aldı.


Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Covid-19 tedbirleri kapsamında, sosyal yardım ödemesi için Merkezefendi Mahallesi'nde bir adrese gitti. Adreste belediyede çalışan eşi 8 yıl önce vefat eden bir kadın, teslimat sonrasında sabah bu konuda kendilerine gelen mesajı gören kızlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdıklarını kaydetti.


Polis ekipleri, 2 kız çocuğu tarafından yazılan mektupları ve Filograftan yaptığı Türk bayrağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere teslim aldı.

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