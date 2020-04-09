Southampton, Premier Lig'de maaşlarda indirime giden ilk kulüp oldu

Southampton böylece Premier Lig'de maaşlarda indirime giden ilk kulüp oldu.

Korona virüs salgınından dolayı futbola verilen arada kulüpler mali yönden zor bir dönemden geçiyor. İngiliz kulübü Southampton mali tasarruf için bazı önlemler aldı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, yönetim kurulu, teknik kadro ve A Takım kadrosunun nisan, mayıs ve haziran aylarındaki maaşlarında indirime gidildiği açıklandı. Maaşlarında indirime gidilmeyen personelin ise ücretlerinin tamamını alacakları ifade edildi. Açıklamada ayrıca hükümetin korona virüs dolayısıyla aldığı tedbirlere uyulması gerektiği vurgulandı.

Southampton, Premier Lig takımları içerisinde maaşlarda indirime giden ilk kulüp oldu.