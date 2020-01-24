İstanbul'da 4 ilçede girdikleri evlerden 300 bin TL değerinde hırsızlık yapan şahıslar yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 7 Kasım 2019 ile 14 Ocak tarihleri arasında Büyükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü ve Başakşehir ilçelerinde farklı adreslerde meydana gelen 7 evden, 1 iş yerinden ve 1 açıktan hırsızlık olayı üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli şahısların kimliğini tespit etti. Polis, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, olayın şüphelisi olduğu belirlenen 3 kişi 16 Ocak günü ikametlerine gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheliler Kadir K. (19)'nin 15, Yakup E. (27)'nin 21 ve Serkan K. (20)'nin 10 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Vatandaşın zararı 300 bin TL

Ekiplerce yapılan çalışmalarla, şüphelilerin 4 ilçede gerçekleştirdikleri hırsızlık olaylarında ziynet eşyası, cep telefonu, dizüstü bilgisayar, oyun konsolu gibi pek çok eşya çalarak vatandaşları toplamda 300 bin TL maddi zarara uğrattığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soydukları evin lambaları yandı, hırsızların umurunda bile olmadı

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin site içerisinde bulunan giriş kattaki bir daireye pencereden girdikleri, bir süre sonra içeriden çaldıkları eşyalarla oradan ayrıldıkları görüldü. Bir başka olaya ait güvenlik kamerası görüntüsünde ise şüphelilerin başka bir sitede bulunan giriş kattaki daireye bahçe kapısını açarak girdikleri, içeriden çaldıkları eşyalarla oradan ayrıldıkları esnada hırsızlık yaptıkları dairenin lambalarının yandığı görüldü.