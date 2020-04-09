Soyguncuyu elinde şişe ile kovaladı

İstanbul'da birer saat arayla üç farklı markete giren silahlı soyguncu, market çalışanlarına korku dolu anlar yaşattı. Bir market çalışanının elinde şişeyle kovaladığı soyguncu, polis tarafından kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

Olay, 5 Nisan günü Silivri, Güngören ve Küçükçekmece ilçelerinde meydana geldi. Eli silahlı bir şahıs, birer saat arayla üç ilçedeki üç farklı markete girerek çalışanlara korku dolu anlar yaşattı. İlk olarak Güngören'de bir akaryakıt istasyonundaki markete giren soyguncu, çalışandan istediklerini hazırlayıp vermesini istedi. Çalışan istediklerini hazırladığı esnada belindeki silahını çıkaran zanlı, üzerine ateş etti. Çalışan korku ile sağa sola kaçışırken, silahlı gaspçı marketten ayrıldı. Silivri'de yine bir akaryakıt istasyonu marketine giren şüpheli, elindeki silahı çalışana doğrultarak kasadaki paraları istedi. Paraları alarak kaçan soyguncu, son olarak Küçükçekmece'de bir markete girdi. Silahını market çalışanlarının üzerine doğrultan soyguncu, çalışanların üzerine yürümesi ile telaşa kapılarak çareyi kaçmakta buldu. Şüpheli kaçarken markettekiler de peşinden koştu. Şüphelinin o anlarda silahıyla ateş açtığı, markettekilerden birinin ise ateşe elindeki şişeyi fırlatarak karşılık verdiği görüldü. Soygun olayları ile ilgili inceleme başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden şüpheliyi ve kullandığı aracı tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Tolunay D.'yi (25) Küçükçekmece'de gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakaladı. Elindeki silahla korku dolu anlar yaşatan şahsın daha önce işlediği suçlardan emniyette 13 adet kaydı bulunduğu öğrenildi. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Tolunay D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.