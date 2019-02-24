Soykırımın tanığı milletvekilinin anlattıkları herkesin kanını dondurdu

Hocalı soykırımında Ermeniler tarafından acımasızca öldürülen 613 Azerbaycan vatandaşı, Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği törenle anıldı. Katliamın canlı tanığı olan Azeri milletvekili Elman Memmedov'un anlattıkları salonda herkesi derinden yaraladı. Ermenilerin canlı buldukları bir kızı derisini soyarak öldürdüklerini söyleyen Memmedov, “Ben annemin cesedini tanımadım. Bir tarafını mermi götürmüştü yüzünü de kuşlar yemişti. Annemi o gece giydiği elbiseden tanıdım” dedi.

26 Şubat 1992'de 613 Azerbaycan vatandaşının Ermenilerce katledildiği Hocalı soykırımının 27'nci yıl dönümü dolayısıyla Bağcılar Belediyesi ve İSTAD (İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği) tarafından anma töreni düzenlendi. Programın yapıldığı Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi, Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla donatılırken, sahneye de ölenler anısına karanfil bırakıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, “Hocalı'da 613 suçsuz insan şehit edildi. Onların tek bir günahları vardı; Türk ve Müslüman olmak. Biz Hocalı'da adalet istiyoruz. Karabağ toprakları Azerbaycan'ındır. Karabağ topraklarına Azerbaycan bayrağını en kısa zamanda sulh yoluyla dikeceğiz” dedi.

“Sözde Ermeni soykırımını destekleyenler Hocalı'yı görmediler”

Protokol konuşmasının ardından yerini alan panelistler, sırayla görüş, düşünce ve duygularını dile getirdi. Hocalı katliamının unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirten Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı danışmanı Behruz Hesenov, “Hocalı katliamının anılması her gün tekrarlanması gerekir. Çünkü geçmişini unutan halk mutlaka bu faciayı bir kez daha yaşayacaktır. Azerbaycan'da Karabağ'da fiili bir savaş artık enformasyonla, iletişim aletleriyle yapılıyor. Biz de üzerimize düşüne yapmalıyız ve Ermenilerin Karabağ'da Azerbaycanlılara Türklere karşı uyguladığı katliam görüntülerini, videolarını sosyal medya üzerinden paylaşmalıyız” diye konuştu.

Hocalı katliamıyla ilgili dünya basınında yer alan haberlerden örnekler vererek konuşmasına başlayan Azeri gazeteci Agil Alesger, “Fransız bir gazeteci şöyle diyor. ‘Savaşlar hakkında çok şey duymuştum ama Ermeniler bunların en kötüsüydüler. 5-6 yaşındaki çocukları ve günahsız insanları öldürdüler.' Evet bu sözleri Azerbaycanlı biri değil o dönem yaşananlara şahit olan bir Fransız gazeteci söyledi. Bunlara dikkat çekmekteki amacım adamlar kendi yazarlarının yazdığına bile inanmıyorlar. Ama maalesef sözde Ermeni soykırımını destekleyenler Hocalı'yı görmediler. Bugün sosyal medya çağımızın en büyük silahı olmuştur. Sosyal medya üzerinden ülkeler tayin ediyorlar, sınırları belirliyorlar. Biz neden bu sosyal medyadan geri duralım. Hangi platform olursa olsun hepimiz Hocalı'yla ilgili paylaşım yapalım” şeklinde konuştu.

“Ben beni doğuran annemin cesedini tanımadım”

Gecenin en dikkat çeken konuşmasını ise Azerbaycan Milletvekili Elman Memmedov yaptı. Anlattıklarıyla herkesin kanını donduran, soykırımın canlı tanığı Memmedov şunları söyledi: “Aslen Hocalılıyım, köküm de neslim de oralı. Hocalı, Azerbaycan toprağıdır. Ermeniler son yüzyılda 1905, 1918 ve 1992 yılında olmak üzere üç kez soykırım yaptılar. Hocalı'da sadece Ermeniler yoktu. Ermenilere rehberlik eden milletlerden katiller geldi o gece oraya. Toplandılar ve vahşet yaptılar. Orada çok acı şeyler yaşandı. Annemi kaybettim soykırımda. Anemin cesedini yirmi gün sonra ormanda bulduk. Beni doğuran annemin cesedini tanımadım. Bir tarafını mermi götürmüştü yüzünü de kuşlar yemişti. Annemi o gece giydiği elbiseden tanıdım. Canlı buldukları bir Türk kız çocuğunu canlı canlı derisini soyarak öldürdüler. O topraklar bizim şehitlerin kanıyla sulandı. Onları bağışlamak olmaz. Onlarla el ele tutuşmak olmaz. Masaya oturmak olmaz. Şehitlerin ruhunun rahat etmesi için onlar cezalarını çekmelidir. Onlar cezasını çekmediği için bugün soykırımlar başka bölgelerde türedi. Bütün bunların hepsine bir son vermek için biz bir olmalıyız. Bütün İslam dünyası bir olmalı.”

Program sonunda katılımcılar Hocalı Şehitleri sergisini gezdi.