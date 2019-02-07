Söz sırası vatandaşta

Aydın “Mahalle Buluşmaları” kapsamında Rüzgarlıbahçe sakinleriyle bir araya geldi, onların sorunlarını dinledi.

31 Mart Yerel seçimlerine iki aydan kısa bir kala AK Parti'nin Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, çalışmalarına yoğun bir tempoyla devam ediyor. Önceliği mahallelerdeki vatandaşları teker teker dinlemeye, onların sorunlarıyla birebir ilgilenmeye veren Başkan Aydın, bu bağlamdaki çalışmalarını sürdürüyor. Aydın bu kez, Beykoz Rüzgarlıbahçe'deki mahalle sakinleriyle buluşarak kendileriyle sohbet havasında geçen bir toplantı gerçekleştirdi. Murat Aydın, buluşmanın gerçekleştiği salona girmeden önce dışarıda kendisini bekleyen Beykozlularla selamlaştı, bir genç tarafından kendisine hediye edilen Rüzgarlıbahçe Spor Kulübü atkısını boynuna bağladı. Ardından salona geçen Aydın, buradaki tüm vatandaşlarla tek tek tokalaştı.

Aydın “Söz sizde” diyerek mikrofonu vatandaşlara verdi

“Söz sizde” sloganıyla başlayan mahalle buluşmalarında vatandaşlara mikrofon uzatıldı, onlar da sorunlarını, taleplerini rahatça ifade etti. Mahalleliyi dikkatlice dinleyen Başkan Aydın da tüm bunları eksiksiz bir şekilde not aldı. Beykoz halkının sorunlarıyla ilgilenme sözü veren Aydın, bu amaç doğrultusunda ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını söyledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada konuşan Murat Aydın, o esnada ezan okunması üzerine konuşmasına ara verdi, daha sonra, “Biraz önce çok güzel bir ezan dinledik. Rabbim, kıyamete kadar bu ezanları dindirmesin. Şair ne güzel söylemiş, “Şu ezanlar ki şehadetleri, dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli”. İnşallah, bu ezanlar kıyamete kadar bu topraklar üzerinde inlemeye devam eder” ifadelerini kullandı.

Rüzgarlıbahçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği buluşma, katılımcıların Murat Aydın ile fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi.