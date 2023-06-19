Sözde 'Selam-Tevhid' soruşturmasındaki firari FETÖ'cü İstanbul'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütünce gerçekleştirilen kumpas davalarından, üst düzey kamu görevlileri ile gazeteci, işadamı ve akademisyenlerin usulsüz dinlendiği sözde Selam-Tevhid/Kudüs Ordusu soruşturmasının firari isimlerinden FETÖ üyesi İlyas Turan İstanbul'da yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü birimlerince, firari durumdaki FETÖ/PDY mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde, hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay, 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 4 yıl 12 ay olmak üzere toplamda 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi İlyas Turan'ın Silivri'de başkası adına kayıtlı evde saklandığı tespit edildi. O tarihlerdeki kumpas davasında TEM Şubede komiserlik yaparken FETÖ bağlantısı tespit edilince meslekten ihraç edilen Turan'ın, yine örgüt tarafından 2010-2014 yılları arasında yürütülen, yüzlerce mağdur, müşteki ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarını, dernek ve vakıfları herhangi bir gerekçe olmadan terörle iltisaklandırılan sözde 'Selam-Tevhid/Kudüs Ordusu Terör Örgütü' soruşturmasında kilit görevde bulunduğu anlaşıldı. Polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen Turan, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandığı öğrenildi.