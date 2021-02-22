"Sözleşmeli işletme ve danışman bildiriminde son hafta"

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında yetki belgesi alan işletme sayısının 25 bini geçtiğini söyleyerek, "Bu işletmeler ise, sorumlu emlak danışmanı ve emlak danışmanları ile sözleşmeli işletmelerine ilişkin bilgileri 28 Şubat 2021 tarihine kadar taşınmaz ticareti bilgi sistemine aktarmaları gerekiyor" dedi.

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında, yetki belgesi alan emlak işletmeleri için verilen bildirim süresinin bu hafta dolacağını belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Emlak danışmanı işletmede sigortalı olarak çalışan pazarlama ve satış personelini ifade ederken, sorumlu emlak danışmanı ise işletmede faaliyetleri yürüten yetkili temsilcileri ifade etmektedir. Sözleşmeli işletme ise, sözleşmeye dayalı olarak o işletmenin iş yerinde taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmeleri ifade ediyor. Bu üç ayrı meslek grubu mensubunun da Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS) üzerinden 28 Şubat 2021 tarihine kadar bildirimlerinin yapılması gerekiyor” dedi.

"Emlak danışman bildirimlerinde dikkat edilmesi gerekenler"

TTBS sisteminde danışman bildirimlerinde dikkat etmeleri gereken konulara da değinen Özelmacıklı “Sisteme giriş yaptıktan sonra danışman bildirimi menüsü üzerinden gerek emlak danışmanların gerekse sorumlu emlak danışmanlarının TC kimlik veya pasaport numaraları ile sorgulamaları yapılıyor. Emlak danışmanlarının bildirimi için seviye 4 ya da seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları ve adli sicil şartlarını taşımaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"Sözleşmeli işletme bildirimlerinde dikkat edilmesi gerekenler"

Sözleşmeli işletmenin yetki belgeli işletmenin iş yerinde taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmeler olduğunu belirten Özelmacıklı, “Yetki belgeli işletme tarafından TTBS'ye bilgileri girilen işletme sahipleri, gerekli evrakları ile yetki belgesi başvurusunda bulunuyorlar. Bu bildirim ile sözleşmeli işletmeler, işletmenin altında ayrı bir yetki belgesine sahip oluyorlar” diye konuştu.

"Hatalı bildirimlere dikkat edilmeli"

Özelmacıklı, sözlerini şöyle tamamladı: ""Ticaret Bakanlığı, Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS) üzerinden sözleşmeli işletme ve danışman bildirimlerinin nasıl yapılabileceğine ilişin bir yardım rehberi de yayımladı. Bu rehbere de TTBS ana sayfasından erişilebiliyor. Eğer sözleşmeli işletmeler tarafından yapılan hatalı başvurular varsa, bu işletmeler de Ticaret İl Müdürlüklerine başvuru yaparak bu hataları düzelttirmeleri gerekiyor. Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi ve bu aykırılığın sözleşmeyle bağlı olunan işletmenin kontrolündeki hususlara ilişkin olması durumunda işletme ve sözleşmeli işletme hakkında ayrı ayrı idari para cezası uygulanabilecek".