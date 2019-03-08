“Söz'ün Son Kadını: Bedia Hanım” belgeseli KKTC'de gösterildi

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesince hazırlanan Kıbrıs'ın ilk Türk kadın gazetecisi Bedia Okan Göreli'nin hayatının ele alındığı "Söz'ün Son Kadını: Bedia Hanım" belgeseli, KKTC Başbakan Tufan Erhürman'ın katılımıyla Londra'da gösterildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, “Söz'ün Son Kadını: Bedia Hanım" belgeseli, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilciliğinin organizasyonu ile Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gösterildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman'ın da katılım gösterdiği gecede, duygusal anlar yaşandı.

Gösterim sonrası düzenlenen panelde FIWAL ve Konsey Başkanı Aysın Yılmaz, Enfield Belediye Meclis Başkanı Nesil Çalışkan ve Başbakan Tufan Erhürman birer konuşma yaptı.

"Çok başarılı kadınlarımız var”

Kıbrıs'ta kadın olmanın zorluğundan ve çok başarılı kadınlar olduğundan söz eden Başbakan Erhürman, kız kardeşlik kavramının öneminden bahsederek, dayanışma ve iletişimle başarıların çok daha güçlü olacağını kaydetti. Başbakan Erhürman, belgeselde yer alan Kıbrıs'taki dedikodu olgusuna rağmen, o dönemde Bedia Okan gibi kadınların güçlü mücadelesinin bu dönemde de aynı mücadeleci ruhla devam ettiğini ifade ederek, toplumumuzda tüm zor koşullara rağmen çok başarılı kadınlar olduğunu vurguladı.

Belgesel kız kardeşlik olgusunu öne çıkarıyor

İngiltere'de yaşamını sürdüren Kıbrıslı Türk, Enfield Belediye Meclisi Başkanı Nesil Çalışkan ise belgeselin "kız kardeşlik" olgusunu öne çıkardığını ve bu ruhla kadınların dayanışma halinde birçok zorluğun üstesinden gelebileceğini belirtti. Çalışkan, kadınların kendi deneyiminden de yola çıkararak birbirine destek verdiği zaman dayanışma ruhuyla yükselebileceğini kaydetti.

KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı ise konuşmasında belgeselin büyük değer taşıdığını vurgulayarak, belgeselin yapımını üstlenen Yakın Doğu Üniversitesi ve Radyo TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap'a emeklerinden dolayı teşekkür etti.