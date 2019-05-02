Spina bifida hastası genç kızın yaşam sevincine Başkan Yüksel ortak oldu

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Soğanlık'ta yaptığı halk toplantıları sırasında annesi aracılığıyla kendisiyle tanışma isteğini ileten spina bifida hastası Bernur'u evinde ziyaret ederek tanışma hayalini gerçekleştirdi.

Soğanlık Kültür Merkezi'nde düzenlenen halk toplantısı sırasında Sibel Kınıklı, engelli kızları Bernur'un kendisiyle tanışma hayali kurduğunu Başkan Gökhan Yüksel'e iletti. Genç kızın bu isteğine duyarsız kalmayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, toplantının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi ve Meclis Üyeleri ile birlikte Kınıklı ailesinin evlerine bir ziyaret gerçekleştirdi. Karşısında Başkan Gökhan Yüksel'i gördüğü anda heyecanı gözlerinden okunan genç kız, bol bol muhabbet etme fırsatını bulduğu Yüksel'e isteklerini dile getirerek kendisiyle fotoğraf çektirdi. Tanışma hayalini gerçekleştiren Bernur'un mutluluğu, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Başkan Gökhan Yüksel, genç kızla yaptığı konuşmada ihtiyacı olduğu anda, hiçbir desteği esirgemeyeceğini ifade etti.

Ziyaret sırasında tekerlekli sandalye ihtiyacını dile getiren spina bifida hastası genç kızın isteği, Başkan Gökhan Yüksel'in talimatıyla çok kısa sürede yerine getirildi. Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri Olcay Özgön ve Yusuf Altay tarafından genç Bernur'a tekerlekli sandalyesi teslim edildi. Tekerlekli sandalye isteklerinin yerine getirilmesi üzerine Kınıklı ailesi, desteklerinden dolayı Başkan Gökhan Yüksel ve Meclis üyelerine teşekkür etti.