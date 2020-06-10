Spor basınına ilk testler yapıldı

Futbol müsabakalarında görev yapacak medya mensuplarının ilk korona virüs testleri Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde (TSTD) yapıldı.

Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü oynanacak Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşmasında görevli 12 foto muhabiri, 10 muhabir ve 2 TSYD görevlisi, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından testten geçti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nden gerçekleştirilen testlerin 1 gün sonra çıkacak sonuçlarına göre basın mensuplarının maçlarda görev alıp alamayacağı belli olacak. Testlerin geçerlilik süresi 4 gün olacak. Sonuçlar, maç günü saat 11.00'e kadar TSYD tarafından müsabakanın görevli doktoruna ulaştırılacak.