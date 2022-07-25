Spor camiası, Ahmet Çalık Spor Kompleksi için kenetlendi

Galatasaray'ın başarılı futbolcuları Kerem Aktürkoğu ile Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçeli yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci ve Süper Lig'in tecrübeli futbolcusu Sadık Çiftpınar gibi çok sayıda futbolcu, geçtiğimiz ocak ayında hayatını kaybederek futbol camiasını yasa boğan Galatasaray ve Konyaspor'da forma giymiş milli futbolcu Ahmet Çalık isminin adının verildiği spor kompleksi açılışını sosyal medya hesaplarından duyurdular. Pendiksporlu futbolcular da bu anlamlı günün duyurusunu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Pendik Belediyesi, 14. Spor Kompleksi olan Ahmet Çalık Spor Kompleksi'nin açılışına hazırlanıyor. Geçtiğimiz ocak ayında hayatını kaybederek futbol camiasını yasa boğan Konyaspor'un başarılı oyuncusu Ahmet Çalık isminin, yeni tesise adını veren Pendik Belediyesi, futbol camiasından büyük takdir topladı. 27 Temmuz Çarşamba günü açılışının gerçekleştirileceği bu anlamlı gün için de futbol camiası kenetlendi. Yıldız futbolcular da sosyal medya hesaplarından bu anlamlı günün duyurusunu paylaştı. Ahmet Çalık Spor Kompleksi'nin açılışına spor dünyasından birçok ismin katılması bekleniyor.