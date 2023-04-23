Spor camiasından 23 Nisan mesajları

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor federasyonları ve spor kulüplerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları şöyle:

Gençlik ve Spor Bakanlığı

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan ve egemenliğimizin nişanesi #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."

Türkiye Futbol Federasyonu

"Milli egemenliğimizin sembolü, kurtuluş mücadelemiz ile demokrasi tarihimizin en önemli kurumu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. Yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin beşiği olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920 günü açılması ile millet egemenliği resmen hayata geçirilmiş, bu önemli gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bu meşaleyi sonsuza kadar koruyacak olan çocuklara armağan edilmiştir. Ulu Önder "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz." sözleriyle geleceğin teminatı olan çocuklara inancını ve güvenini göstermiştir.

Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanları için canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizi, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanları ile Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçenleri şükran ve saygıyla anarken; aydınlık Türkiye'nin olduğu gibi futbolumuzun da geleceği olan değerli çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarız."

Türkiye Basketbol Federasyonu

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı ve tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!"

Türkiye Voleybol Federasyonu

"Milli egemenliğin sembolü TBMM'nin kuruluş yıldönümü ve dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yarının teminatı ve geleceğimiz olan çocuklarımıza adanmıştır. Dünya çocuklarına armağan edilen bu anlamı günün 103. yıl dönümünü en içten dileklerimizle kutluyor; Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz."

Türkiye Güreş Federasyonu

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun"

Galatasaray

"Türlü zorluk ve fedakarlık neticesinde kazanılmış cumhuriyetimizin mihenk taşı, egemenliğimizin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 103. kuruluş yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, şanlı ecdadımızı minnetle yad ediyoruz. Aydınlık geleceğimizin teminatı çocuklarımıza Atamızın armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."

Fenerbahçe

"Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli egemenliğimizin simgelerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü geleceğimizin teminatı çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz. Sonsuz Atatürk sevgisi ve Fenerbahçe aşkıyla dolu nice 23 Nisan'lara!"

Beşiktaş

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılışı ile birlikte dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

Trabzonspor

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"

Başakşehir

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun"

Kasımpaşa

"Geleceğimiz, umutlarımız ve güvencemiz olan çocuklarımıza Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

MKE Ankaragücü

"23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Çocuklarımızın ayrımcılıkla mücadele etmek zorunda olmadığı; eşit ve adaletli bir dünya istiyoruz"

Konyaspor

"Küçük hanımlar, küçük beyler… Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir ikbal ışığısınız. Meclisimizin kuruluşunun ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan ettiği #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun"

Antalyaspor

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 103. yılı ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun!"

Alanyaspor

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!"

Adana Demirspor

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun! Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız vesilesiyle tesislerimizde çocuklarımızı ağırladık."

Ümraniyespor

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!"

İstanbulspor

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!

Sivasspor

"Bu güzel ülkeyi, yarınlarımız olan siz çocuklara emanet edeceğiz. Geleceğin Türkiye'sini ve Demir Grup Sivasspor'unu emanet edeceğimiz çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz."

Giresunspor

"Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!"

Hatayspor

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"

Gaziantep FK

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına hediyesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!"

Kayserispor

"Dünyada çocuklara bayram hediye eden tek lider, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz teşekkürlerimizle. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

Fatih Karagümrük

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!"

Eyüpspor

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına hediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun"

Eczacıbaşı Spor Kulübü

"Dünyanın ilk ve tek çocuk bayramını bizlere hediye eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun"